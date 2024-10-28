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38年前戒嚴上映同志片「首播秒被查封」　《孽子》導演曝坎坷過程

記者黃庠棻／台北報導

第11屆台灣國際酷兒影展台北場，歷時11天數十場電影，昨（27）日下午放映由國家電影及視聽文化中心修復的《孽子》，導演虞戡平、演員楊麗音、國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁特地陪同觀眾看片，並於映後分享拍攝及修復的心路歷程。

▲(左起)演員楊麗音、《孽子》導演虞戡平、同志運動先驅祁家威、國影中心董事長褚明仁。（圖／酷兒影展提供）

▲（左起）楊麗音、《孽子》導演虞戡平、同志運動先驅祁家威、國影中心董事長褚明仁。（圖／酷兒影展提供）

虞戡平在《孽子》修復版映後分享，1986年戒嚴時期上映時，送審被新聞局直接列為禁片，後經由出品方爭取，才在修剪多段同性禁忌內容後，以限制級電影上映，但勇於挑戰威權的出品人上映首日在一些戲院播出沒修剪過的原片，票房很好，不過沒兩天就被查封，完整版電影從此就不見天日。

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褚明仁表示，《孽子》小說作家白先勇說要對自己的創作百分之百的誠實，虞戡平拍攝這部片也是百分之百的誠實，國影中心修復時當然也要百分之百的誠實，盡可能把當時被剪掉的片段找回來。

▲(左起)國影中心董事長褚明仁、影評人李幼鸚鵡鵪鶉小白文鳥、《孽子》導演虞戡平、同志運動先驅祁家威、演員楊麗音、酷兒影展策展人林杏鴻。（圖／酷兒影展提供）

▲《孽子》導演虞戡平（左二）分享電影上映的坎坷過程。（圖／酷兒影展提供）

兩人聊到《孽子》作為台灣同志電影的先驅，後來陸續有《囍宴》、《十七歲的天空》到《關於我和鬼變成家人的那件事》等愈趨正面的同志電影，虞戡平透露《孽子》在紐約的劇情，是當時還在紐約大學就讀的李安協助拍攝完成，幕後秘辛讓現場觀眾聽得津津有味。

在片中只有一場戲的楊麗音感性地說，雖然她演的是連名字都沒有的妓女，但虞戡平導演仍很慎重跟她討論表演內容，對於小角色一樣重視。她印象深刻當時對方要她拍攝前刮腋毛，她回家後想想覺得私娼寮的妓女應該沒這麼高級，不太會刮腋毛，就打電話到製作公司想跟導演討論，但導演不在，後來她接到回電，導演也尊重她的想法，讓她覺得很感動。

關注老年女同志身後事及繼承遺產權益議題的《從今以後》，並入圍本屆金馬導演獎的楊曜愷則分享，在劇本田調過程中，經由與一些當事人的訪談後，讓他更堅定要為老年同志發聲，透露上部電影《叔．叔》因為同志主題敏感，被上百位男演員拒絕，花了一年時間才選定演員，本片一開始就敲定區嘉雯出演女主角Angie，但伴侶Pat角色再度被多位演員拒絕，他笑說這次花不到一年即選角完畢，已經比上次快了。

▲《從今以後》導演楊曜愷出席酷兒影展。（圖／酷兒影展提供）

▲《從今以後》導演楊曜愷出席酷兒影展。（圖／酷兒影展提供）

酷兒影展今年舉辦擴大競賽規模，邀請9位評審選出多個獎項，於昨晚舉行頒獎典禮。國際新秀酷兒長片組由英國 Queer East 亞洲酷兒藝術節總監與策展人王裔、海鵬影業董事長姚聖洋、影評人及譯者陳穎，選出最佳國際新秀劇情片《盛夏心動》、最佳國際新秀紀錄片《男顏之癮：喬治・普拉特・萊恩斯》、國際新秀紀錄片評審團大獎《最酷夏令營》。

▲酷兒影展台北場閉幕片《從今以後》。（圖／酷兒影展提供）

▲酷兒影展台北場閉幕片《從今以後》。（圖／酷兒影展提供）

國際酷兒短片組由編導及製作人吳佳蓉、BL類型出版社留守番工作室負責人黃思蜜、美國籍酷兒電影導演Erich Rettstadt ，選出最佳國際酷兒短片《我的海馬家庭》、國際酷兒短片評審團特別獎《熟了沒》；亞太與台灣酷兒短片組由金鐘視后黃姵嘉、台南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所助理教授袁子賢、金穗獎學生組個人單項獎之最佳編導獎得主練健輝，選出最佳台灣酷兒短片《嗨爸》、台灣酷兒短片評審團大獎《山雨欲來》、最佳亞太酷兒短片《博德的老鷹》、亞太酷兒短片評審團大獎《夜晚不再有重力》、亞太酷兒短片評審團特別獎《河無止盡》。

酷兒影展首度與台灣影評人協會合作頒發「台灣影評人協會推薦獎」，由三位影評人翁皓怡、黃柏鈞、劉德湧，針對「台灣酷兒短片競賽」、「亞太酷兒短片競賽」、「國際酷兒短片競賽」三個單元的短片作品進行評選，選出台灣酷兒短片推薦獎《嗨爸》、 亞太酷兒短片推薦獎《鹹藍》、國際酷兒短片推薦獎《分離之地》。

對於影展來說，觀眾的支持是很重要的一環，觀眾票選獎得主為《同婚後的我們》，國際新秀酷兒長片觀眾票選獎為《酷兒夏令營》，恰好分別是台中場、高雄場的閉幕片，可見這兩部電影同時受到酷兒影展選片團隊青睞及觀眾口碑的肯定。

酷兒影展11月08至10日在台中王牌映画影城、16至17日在高雄市電影館登場，節目詳情請上酷兒影展官網及社群媒體查詢，購票請上ibon售票系統。

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