追劇找Disney+！一手掌握朴信惠《來自地獄的法官》、金泰梨《正年》、《排球少年》等夯片單

記者吳睿慈／綜合報導

不論妳身在職場、商場甚至育兒戰場裡，是否也靠追劇來忘卻生活壓力。現代人日常生活壓力大，追劇成了紓壓最簡單管道，本季為暢快片單《來自地獄的法官》，看朴信惠痛打壞人；通勤搭車時，《排球少年！！》先熱血一波，迎接上班日；還有《正年》裡的金泰梨激勵人心的歌聲，勵志出人頭地，11月6日即將上線的《江南 B-Side》池昌旭與惡勢力一決勝負，追劇時光就是日常生活的充電器！

▲朴信惠變身惡女飾演《來自地獄的法官》。（圖／Disney+提供）



女力崛起的Disney+，首先來追近期討論度爆表的朴信惠《來自地獄的法官》，這次終於擺脫苦情角色，面惡心善飾演「惡魔法官」飆演技，把十惡不赦的壞人一一送進地獄前，痛宰連續殺人魔，不但讓觀眾看得大呼過癮，她本人也表示演得十分帶勁。精彩大結局已熱騰騰登場，快上Disney+一口氣追好追滿！

▲金泰梨《正年》勇闖大城市圓唱歌夢。（圖／Disney+提供）



另一部女力當道好劇《正年》，由百變演員金泰梨主演，她為此破格剪成俐落短髮，從鄉下村姑搖身一變到大城市打拼，天籟的歌聲令人聽過久久不能忘懷，每次開金嗓獻唱，都會讓觀眾忍不住站起來一起鼓掌，勵志的故事激勵人心，第6集更是開出收視紅盤，全國平均收視率突破13.4%。

▲Disney+片單應有盡有，還有超夯動畫《排球少年！！》。（圖／Disney+提供）



還有熱映中的現象級動畫《排球少年》以2.6億台幣票房霸居2024年度動畫全台冠軍，動畫4季全都在Disney+，面對挫折永不放棄，一次次站上球場迎接強敵，主人公日向翔陽身材嬌小，還是能創造排球界奇蹟，看他如何拚盡全力、逆轉結局，要熱血有熱血，要感動有感動，不只老粉看得痛哭流涕、新粉也看的熱淚盈框。

人氣動漫當然不能少了《鬼滅之刃》，畫風精緻可愛的鬼滅之刃一直以來深受大小朋友的喜愛，劇情描述主角炭治郎為了讓被變成鬼的妹妹變回人類，踏上斬鬼之旅的和風刀劍的奇譚。以及《THE FIRST SLAM DUNK 灌籃高手》 同樣沒缺席，全都在Disney+。

▲池昌旭新戲《江南 B-Side》帥出新高度。（圖／Disney+提供）



不只日本動畫、女神戲劇通通有，眾所期待的男神也蓄勢待發準備回歸！池昌旭新戲《江南 B-Side》即將在11月6日上線，他帥出新高度，再度聯手《惡中之惡》團隊，本劇以江南為背景，他飾演神秘的黑暗解決師尹吉晧，並與《毒樓》趙祐鎮飾演的警察、《非常律師禹英禑》河潤景所飾演的檢察官，組成追蹤黑色勢力團隊，遊走法律邊緣以暴制暴打擊罪犯。

不僅如此，池昌旭在《惡中之惡》中雖與BIBI無緣，但兩人繼前作後再續前緣，驚人的速度合體，也讓網友又驚又喜超級期待！

▲《照明商店》由朱智勛與青龍獎視后朴寶英主演即將於12月4日上線。（圖／Disney+提供）



華麗大場面看完，年底前也來感性一下，朱智勛與青龍獎視后朴寶英主演的《照明商店》絕對讓你成為大哭包！《MOVING異能》作家姜草執筆的最新作品即將推出，劇情圍繞在一家燈具行與顧客的故事，背負著創傷的顧客們，在因緣際會下，分別被吸引到一間在幽暗巷子盡頭的燈具行，究竟他們擁有怎樣的驚人故事。

《照明商店》卡司全是一線演員，朱智勛將飾演核心人物店長「鄭元榮」、朴寶英飾演因瀕死經歷而改變命運的護士「權永芝」，還有邀來《她的日與夜》李姃垠、《陪玩的女人》大勢男嚴泰九、女神雪炫都有精彩演出。

▲《慶餘年》也在Disney+播出了。（圖／Disney+提供）



療癒真人秀《我是加百列》找來數位大明星感受一般人生活，Jennie、朴寶劍、Dex、池昌旭等人輪番遠赴他鄉體驗生活；以及《Are You Sure?!》記錄下Jimin和Jung Kook入伍前的珍貴旅遊時光，包準大批Army笑中帶淚。最後，熱門古裝劇《慶餘年》、《大奉打更人》分別由大勢男神張若昀、王鶴棣主演，各類片單通通都有，話題夯劇盡在Disney+ ，小心一部沒追就跟不上大家的話題，另外，平台實體活動也不容錯過，即日起到11月12日在信義A8北大門等你來踩點，帶你體驗各種名戲劇場景！

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