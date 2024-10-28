琳妲爆家寧「私下很正常」！　真實互動全被拍

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber「眾量級」家寧最近開設新YouTube頻道「秘月期POPOO」，首支影片曝光後讓不少人直呼超毛，而她過往上心靈課程一事也遭挖出，掀起不小討論，就連反骨男孩的酷炫、孫生、蕾菈事後也都發文談論此事。為此，同樣身為反骨男孩成員的琳妲，今（28）日也透過Threads發文曬出與家寧在走鐘獎後台同框的影片，透露對方私下很正常。

▲琳妲PO出與家寧同框的影片。（圖／翻攝自Threads／linda831212）

琳妲在文中開玩笑地提到，自己和家寧一樣笑點非常低，並認為這樣的特質十分正常。她笑稱自己或許也不正常，同時也表示自己並未上過心靈課程，藉此幽默回應外界對家寧的質疑與猜測。琳妲在文中進一步鼓勵粉絲們前往訂閱家寧的新頻道，展現自己對對方的支持。她在文末傳遞輕鬆的氛圍，帶動網友跟隨她的腳步，為家寧的轉變與新起點加油。

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▲琳妲發文透露家寧很正常。（圖／翻攝自Threads／linda831212）

事實上，家寧在新頻道上傳名為「有話要說！噓！」的影片，她一開頭便向觀眾介紹，「你不知道你下一刻會遇見什麼樣的人，我告訴你，我也不知道，你不知道你下一刻會發生什麼樣的事，我告訴你，我也不知道。」並補充「我只知道當你此刻觀看的時候，我們之間已經產生微妙的變化了，有看見嗎？還是你發現了什麼？這讓我覺得很好、很好，好到讓我覺得天翻地覆，覺得哇這世界好特別、好有趣、有驚奇。」最後更預告，想知道更多就關注她的頻道。影片曝光後，被不少網友吐槽詭異得像是被邪教詛咒。