陸劇掀古偶大亂鬥！7大作接力播「破撲劇魔咒」…300萬人等趙露思

記者陳芊秀／綜合報導

2024年是陸劇黑馬年，多部大預算戲劇開播後收視開低，尤其被視為「S+」（超級預算）的劇表現不如預期，慘遭陸網審判為「撲劇」，而事前不被看好《墨雨雲間》，成了年度黑馬。如今邁入年底，多部古裝偶像劇傳出開播消息，而且都是當紅明星主演，以下7部劇集瘋傳會陸續定檔，形成前所未有的「古偶大亂鬥」！

大夢歸離

▲《大夢歸離》取材自《山海經》。（圖／ETtoday製圖）

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《大夢歸離》屬於原創劇集，導演「張戈敏」是名導郭敬明的化名，同時也是編劇之一。故事取材自中國古籍《山海經》，書中記載眾多民間傳奇的妖怪、神獸。《大夢》以掌管人妖兩界的白澤神女身亡開始，描述大妖「朱厭」為了收服妖獸回大荒，投誠「緝妖司」，集結人界高手組成小隊打怪。由侯明昊、陳都靈、田嘉瑞、程瀟等人主演，劇中登場的角色取名都是來自《山海經》。郭敬明本人爭議事件不少，但去年編導《雲之羽》大獲好評，加上選角展現獨特眼光，男女演員皆是一票高顏值，鏡頭拍出演員最美、最帥的模樣，因此格外受觀眾期待。

永夜星河

▲《永夜星河》是穿書攻略劇。（圖／ETtoday製圖）

《永夜星河》改編自晉江文學城白羽摘雕弓的小說《黑蓮花攻略手冊》，製作人是《蒼蘭訣》的王一栩，虞書欣與丁禹兮繼時裝偶像劇《月光變奏曲》之後，2搭在古裝劇配CP。該劇以當紅的「穿書哏」為題材，描述女主角凌妙妙誤闖入小說的任務系統，為了回到現實世界，必須完成任務，其中一個任務，是讓瘋狂愛著姊姊女主角的弟弟轉而愛上她。由於《黑蓮花攻略手冊》原作人氣非常高，翻拍真人劇集，打從選角就經歷不少波折，同時製作人王一栩在《蒼蘭訣》夯爆後，接下來的作品都雷聲大雨點小，能否讓《永夜星河》登夯劇之位，也是外界關注焦點。

珠簾玉幕

▲《珠簾玉幕》描述女主角脫離奴隸追尋自由。（圖／ETtoday製圖）

趙露思憑《傳聞中的陳芊芊》爆紅，隨後連年推出新劇，持續獲得收視肯定。她以演甜妹起家，可愛形象男女粉絲通殺，新劇《珠簾玉幕》則大改以往形象，飾演採珠奴隸「端午」，為了爭取自由逃離珠場，進而發現自己的身世之謎，經歷種種挫折後，改名「蘇幕遮」變成一代女商人。她與劉宇寧是繼《長歌行》2搭，雙方如今都各擁大批粉絲，劇集瘋傳10月底定檔，目前已經超過300萬人預約觀看，加上趙露思在台灣的人氣相當高，屆時劇集開播，台灣也必定掀起一波追劇潮。

無憂渡

▲《無憂渡》上演人妖戀。（圖／ETtoday製圖）

《無憂渡》改編自半明半寐的小說《半夏》，描述捉妖師宣夜，邂逅能看到妖物影子的富家千金半夏之間，兩人展開宿命糾葛。該劇總導演林玉芬有「男神製造機」之稱，代表作《步步驚心》、《花千骨》、《三生三世十里桃花》、《宸汐緣》等，新作找來任嘉倫飾演神秘捉妖師，搭檔新生代女星宋祖兒，原本2022年就已經殺青，2023年已經過審、取得播出許可證等，由於宋祖兒捲入涉稅風波，演出劇集全數停擺，事隔1年後，工作室發聲明澄清從未偷逃稅，也讓《無憂渡》再度被劇迷期待「2024年內空降」。

念無雙

▲《念無雙》是唐嫣首度仙俠劇。（圖／ETtoday製圖）

唐嫣入行多年，首度點頭拍仙俠劇《念無雙》，搭檔演技獲高評價的劉學義，導演是執導《沉香如屑沉香重華》、《蓮花樓》的郭虎，幕前幕後皆是頂級組合。《念無雙》改編自十四郎的小說《天下無雙》，描述神女「無雙」下凡欲取狐族大祭司「源仲」的性命，卻因緣際會愛上彼此，經歷千年虐戀，預告釋出絕美淚吻場面，造型也充滿仙氣。

白月梵星

▲《白月梵星》白鹿搭檔敖瑞鵬。（圖／ETtoday製圖）

仙俠劇近年被大陸觀眾批評「看膩」，原因不外乎是故事流程太過相似，觀眾陷入視覺疲乏。然而仍有不少仙俠劇待播，期待刷新觀眾印象，白鹿搭檔因 《少年歌行》走紅的敖瑞鵬，演出仙俠劇《白月梵星》，原作來頭不小，改編自人氣作家星零的小說《白爍上神》，是作者筆下人氣角色「月彌神君」轉世後的故事。星零著作《上古》被改編成《千古玦塵》，續集小說《神隱》由趙露思、王安宇主演，每部劇集都是人氣之作，如今《白爍上神》將翻拍《白月梵星》，劇迷要追相關角色的完整故事，也必定不能錯過。

國色芳華

▲《國色芳華》是楊紫與李現2搭劇。（圖／ETtoday製圖）

《國色芳華》是楊紫繼《長相思》大獲好評後，再度擔任女主角的古裝劇，且該劇號稱「S++」，意即投入超級高預算製作，跨越冬夏兩季節，並且以實景拍攝。該劇改編自同名小說，以盛世唐朝為時代背景，描述女主角藉由培育牡丹花的技能，逐漸成為商界女強人的過程，戲裡更經歷過一次婚姻，前夫由魏哲鳴飾演，男主角是李現，兩人曾演出台灣導演瞿友寧執導《親愛的，熱愛的》雙雙人氣大爆，這次是相隔多年的2搭。劇集傳出已經在招商，將於2025年第一季度播出。