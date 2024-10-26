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博恩首奪走鐘獎「感謝中國」憂兩岸和平！　邰智源遭捕捉台下表情凝重

記者孟育民／台北報導

第6屆走鐘獎今（26日）在台大體育館登場，典禮由視網膜、阿樂與恩熙俊聯手主持。「哈哈哈哈獎」由博恩「Stand up, Brian! 博恩站起來！」的台海戰爭獲獎，擊敗黃豪平、阿翰等勁敵，更是首次奪獎，他上台時開心表示：「我入圍4次，4次都摃龜，前幾年就像共機饒台，你每次都覺得是這一次嗎？結果都白擔心一場！」

▲▼ 博恩 。（圖／翻攝自YouTube／直播走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

▲ 博恩首次奪走鐘獎 。（圖／翻攝自YouTube／直播走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

博恩在台上感謝老婆、以及工作團隊，「台海戰爭這個主題那麼敏感，得哈哈哈哈獎我要感謝中國，謝謝你們不餘遺力的關心我們，拿走一些領空、拿走一些藝人，一直源源不絕關心我們，給我們創作的靈感，好害怕兩岸和平。」

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▲▼ 博恩 。（圖／翻攝自YouTube／直播走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

▲博恩得獎感言獲得全場歡呼 。（圖／翻攝自YouTube／直播走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

博恩說台海戰爭是我們的悲劇，但用喜劇的方式呈現，也喊話在場創作者：「不要忘記自己的初衷，要帶給更多人歡笑，不要讓網路上的酸民誤導你，讓你以為在做沒意義的事情，繼續努力！」超犀利的感言全場尖叫聲不斷，不過，資深藝人邰智源似乎笑不出來，正好被鏡頭照捕捉到，面無表情坐在台下，意外掀起熱議。

▲▼ 博恩 。（圖／翻攝自YouTube／直播走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

▲邰智源面無表情 。（圖／翻攝自YouTube／直播走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

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博恩, 走鐘獎, 兩岸和平, 中國

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