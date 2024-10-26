走鐘獎主持人出大包！口誤70萬YTR「快生了」　尷尬畫面全播送

記者孟育民／台北報導

第6屆走鐘獎於26日登場，今年典禮重回台北，在台大體育館盛大舉行，紅毯由拿拿摳、蓋瑞主持，第6屆走鐘獎於26日登場，今年典禮重回台北，在台大體育館盛大舉行，紅毯由拿拿摳、蓋瑞主持，不知道是太緊張還是入圍創作者太多，主持人受訪頻頻出包，看著剛生完產的莎白說即將臨盆，甚至不知道她已經二寶媽，讓網友狂嗆：「連功課都不做好，跟去年比差太多！」

▲走鐘獎主持人頻頻出錯。（圖／翻攝自YouTube／直播走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

頻道擁有70萬訂閱的莎白 & Eric 稍早現身走鐘紅毯，不料主持人卻大出包，主持人先是口誤莎白預產期就在這幾天，要她小心別破水，沒想到立馬被對方糾正：「怎麼可能，我已經生完8天了！」拿拿摳立即尷尬道歉說：「原來已經生完小孩了，我想說怎麼看不出來。」隨後尷尬笑說怎麼恢復那麼好，蓋瑞接著問「現在當新手媽媽如何」，莎白再次回應：「我已經有二寶了」，蓋瑞則鞠躬道歉說：「這組非常需要道歉，對不起，我們收到非常的資訊不太一樣。」事實上，博恩出場時，主持人也脫口說「最近當爸」，博恩略為尷尬地說已經當了三年，場面一度非常尷尬！

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▲莎白 & Eric 現身紅毯。（圖／翻攝自YouTube／直播走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

畫面播出後，網友相當傻眼，忍不住留言狂嗆：「功課也不做」、「瘋狂講錯」、「真的要道歉」、「真的不行」、「就問你乾不尷尬」、「看不出生完有點沒禮貌」。