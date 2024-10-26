ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

走鐘獎主持人出大包！口誤70萬YTR「快生了」　尷尬畫面全播送

記者孟育民／台北報導

第6屆走鐘獎於26日登場，今年典禮重回台北，在台大體育館盛大舉行，紅毯由拿拿摳、蓋瑞主持，第6屆走鐘獎於26日登場，今年典禮重回台北，在台大體育館盛大舉行，紅毯由拿拿摳、蓋瑞主持，不知道是太緊張還是入圍創作者太多，主持人受訪頻頻出包，看著剛生完產的莎白說即將臨盆，甚至不知道她已經二寶媽，讓網友狂嗆：「連功課都不做好，跟去年比差太多！」

▲▼走鐘獎主持人出包。（圖／翻攝自YouTube／直播走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

▲走鐘獎主持人頻頻出錯。（圖／翻攝自YouTube／直播走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

頻道擁有70萬訂閱的莎白 & Eric 稍早現身走鐘紅毯，不料主持人卻大出包，主持人先是口誤莎白預產期就在這幾天，要她小心別破水，沒想到立馬被對方糾正：「怎麼可能，我已經生完8天了！」拿拿摳立即尷尬道歉說：「原來已經生完小孩了，我想說怎麼看不出來。」隨後尷尬笑說怎麼恢復那麼好，蓋瑞接著問「現在當新手媽媽如何」，莎白再次回應：「我已經有二寶了」，蓋瑞則鞠躬道歉說：「這組非常需要道歉，對不起，我們收到非常的資訊不太一樣。」事實上，博恩出場時，主持人也脫口說「最近當爸」，博恩略為尷尬地說已經當了三年，場面一度非常尷尬！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼走鐘獎主持人出包。（圖／翻攝自YouTube／直播走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

▲莎白 & Eric 現身紅毯。（圖／翻攝自YouTube／直播走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

畫面播出後，網友相當傻眼，忍不住留言狂嗆：「功課也不做」、「瘋狂講錯」、「真的要道歉」、「真的不行」、「就問你乾不尷尬」、「看不出生完有點沒禮貌」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

推薦閱讀

眾量級家寧新頻道「首支片超詭異」！　網看完嚇壞：像被邪教詛咒

眾量級家寧新頻道「首支片超詭異」！　網看完嚇壞：像被邪教詛咒

快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已經分開一陣子

快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已經分開一陣子

NanaQ被分手5天公開內幕！前男友全說了：見識遇到我算你倒霉這句話

NanaQ被分手5天公開內幕！前男友全說了：見識遇到我算你倒霉這句話

金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂

金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂

眾量級Andy哽咽認「我們面臨很大的挑戰」！求婚夢碎 家寧：我愛自己

眾量級Andy哽咽認「我們面臨很大的挑戰」！求婚夢碎 家寧：我愛自己

走鐘獎／孫生現身先道歉　坦承有拍對方屁股　希望賠錢了事

走鐘獎／孫生現身先道歉　坦承有拍對方屁股　希望賠錢了事

三上悠亞被拍「衣服穿超貼」龍山寺拜拜！側面解放D線 鉛筆腿全看光

三上悠亞被拍「衣服穿超貼」龍山寺拜拜！側面解放D線 鉛筆腿全看光

小鐘罕見動怒「被要周董門票」失敗竟已讀不回！　海產認錯道歉了

小鐘罕見動怒「被要周董門票」失敗竟已讀不回！　海產認錯道歉了

天母萬聖趴「最辣恰吉」中空現身！解放激短裙 轉身被認出是女明星

天母萬聖趴「最辣恰吉」中空現身！解放激短裙 轉身被認出是女明星

《黑白大廚》人氣主廚崔康祿爆神隱失聯！原因曝光　官方PO文急尋

《黑白大廚》人氣主廚崔康祿爆神隱失聯！原因曝光　官方PO文急尋

王少偉正式官宣「在等許藍方告白」！大方認了：現在相處很舒服

王少偉正式官宣「在等許藍方告白」！大方認了：現在相處很舒服

眾量級家寧「被挖上心靈課」！酷炫揭友私下轉變：像卡到陰 偷臭真相曝

眾量級家寧「被挖上心靈課」！酷炫揭友私下轉變：像卡到陰 偷臭真相曝

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

眾量級家寧新頻道「首支片超詭異」！　網看完嚇壞：像被邪教詛咒

快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已經分開一陣子

NanaQ被分手5天公開內幕！前男友全說了：見識遇到我算你倒霉這句話

金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂

眾量級Andy哽咽認「我們面臨很大的挑戰」！求婚夢碎 家寧：我愛自己

走鐘獎／孫生現身先道歉　坦承有拍對方屁股　希望賠錢了事

三上悠亞被拍「衣服穿超貼」龍山寺拜拜！側面解放D線 鉛筆腿全看光

小鐘罕見動怒「被要周董門票」失敗竟已讀不回！　海產認錯道歉了

天母萬聖趴「最辣恰吉」中空現身！解放激短裙 轉身被認出是女明星

《黑白大廚》人氣主廚崔康祿爆神隱失聯！原因曝光　官方PO文急尋

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

莎白 & Eric, 莎白Elizabeth, 走鐘獎

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 金馬準影后區嘉雯睽違40年再來台　怕親密戲笑言「我太老不能秀身材」
  2. 《如懿傳》辛芷蕾爆結束6年情！「男友摟新妹被目睹」知情人證實了
  3. 走鐘獎主持人出大包！口誤70萬YTR「快生了」　尷尬畫面全播送
  4. 才證實分手！眾量級家寧首露面　公主裝現身紅毯狀況曝光
  5. 《錢的戰爭》女星笑容太甜爆紅消失16年　被證實「病逝享年36歲」
  6. 薔薔氣勢碾壓紅毯！一轉身「背部全露出」超辣　怒嗆走鐘縮水..秒被請下台
  7. 走鐘獎／薔薔僅用玫瑰遮蔽　性感深V美胸全都露
  8. 中指通攜「2爆乳直播主」登走鐘！　畫面太香掀網暴動：諾貝爾和平獎大使
  9. 眾量級家寧「被挖上心靈課」！酷炫揭友私下轉變：像卡到陰 偷臭真相曝
  10. 走鐘獎／孫生現身先道歉　坦承有拍對方屁股　希望賠錢了事

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366