眾量級Andy哽咽認「我們面臨很大的挑戰」！求婚夢碎 家寧：我愛自己

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber「眾量級」Andy、家寧交往多年，只不過從2022年開始，頻頻傳出分手消息，他也曾哽咽坦承「我們的生命正面臨很大的挑戰」，無奈最後似乎仍有過不去的關卡，兩人26日終於證實分手。

Andy 2022年曾獻唱周興哲的情歌《想知道你在想什麼》給家寧，唱到一半，他還突然哽咽透露，想對女方說的話都在歌詞裡面，「我知道我們的生命正面臨很大的挑戰，但是我覺得我們可以一起努力，一起突破，就像歌詞最後一句話，不管怎樣我永遠會在妳身後，支持你。」

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▲Andy 2022年曾獻唱《想知道你在想什麼》給家寧。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）



雖然同年6月，家寧曾因為和男網紅范成章單獨出國而傳緋聞，但她事後暗指與對方的關係只是單純的「閨蜜」，並正面回覆仍和Andy交往中，還曝光和男友的跨海視訊畫面，以實際行動破除分手傳言。

▲Andy和家寧交往期間，女方曾和范成章傳緋聞。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）



到了同年10月，眾量級一起現身走鐘獎時，Andy曾鬆口承認「私下討論過求婚計畫，只是還在等待時機啦，時機到了就會處理起來」，家寧隨後也點點頭說「我覺得也是時機到了」。

▲Andy和家寧曾討論過求婚。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）



只不過，2024年5月的時候，有眼尖網友發現Andy「刪掉跟+0的所有照片」，於是再度掀起分手傳聞。然而，他和家寧當時都沒有正面回應，女方只吐露「一切都在更好的路上，我愛我自己」的心聲。

▲Andy 5月被發現刪光情侶照。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）



後來，眾量級雖然有一起慶生，Andy還陪家寧凍卵，依然止不住分手傳聞，加上他9月承認獨自搬出去，影片裡沉重地說「現在一切歸零重新來過」、「謝謝生命出現過的每個人」，更加深這波推測，直到26日，兩人才承認已分開一段時間，證實了網友這些日子以來的猜測。

▲▼Andy日前已搬回一開始的租屋處，並且沉重吐露心聲。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

