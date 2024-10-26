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「獨臂刀王」王羽離世兩年！　女兒捐贈珍貴遺物：電影是爸爸的家

記者蕭采薇／台北報導

「獨臂刀王」王羽的女兒王加露，25日出席「世界影音遺產日年度修復成果發表暨感謝儀式」，她在王羽過世後陸續整理父親留存的報章雜誌、海報、劇本，並捐贈給影視聽中心作為文物典藏。王加露說：「爸爸是屬於我的，但王羽是永遠屬於電影，這裡就是他的家！捐贈出他的文物等於就是讓他回到家。」

▲「世界影音遺產日」王羽女兒王加露、影視聽中心董事長褚明仁。（圖／國家影視聽中心提供）

▲「獨臂刀王」王羽的女兒王加露，將父親留存的報章雜誌、海報、劇本捐出。（圖／國家影視聽中心提供）

王加露表示，王羽從影相關紀念文物中，她最捨不得國外影迷致贈的手作剪報冊，「看到這些我感觸很深，我覺得我爸爸是非常念舊、重感情的人，他真的是電影產業的一塊瑰寶。捐贈這些給影視聽中心對我來說只是舉手之勞，我才是要大大感謝你們的人！」真誠發言感動現場無數來賓。

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台灣影視作品題材跨度多元，反映開放自由的創作風氣，廣受全球影迷喜愛。此刻回望38年前問世的台灣同志主題電影先鋒《孽子》，它在戒嚴威權時代奮力突破重圍，用影像、生動的人物刻劃，為台灣性別平權之路開創歷史，選在影視聽中心的「世界影音遺產日」系列活動中首映，令觀眾親身感受其動人的時代意義。

▲「世界影音遺產日」王羽女兒王加露、影視聽中心董事長褚明仁。（圖／國家影視聽中心提供）

▲王加露出席「世界影音遺產日」，右為影視聽中心董事長褚明仁。（圖／國家影視聽中心提供）

小說原著作家白先勇於首映當日特別出席，他表示：「很多人問我為什麼寫《孽子》？雖然《孽子》問世的時候還是戒嚴時期，同志議題在當時還是禁忌，但身為創作者，應該要對自己的創作百分之百的誠實。我覺得文學不外乎是人性、人情。同志的存在雖然是少數，可是少數人也能代表人性的一部份，那麼文學就應該去記錄這些人性和人情。」

 

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