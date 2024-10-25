侯佩岑罕吐心聲「跟媽媽關係不健康」　認了與母親林月雲枷鎖綑綁

記者陳芊秀／綜合報導

藝人侯佩岑最近參加陸綜《再見愛人》，有感而發在社群網站發長文。她透露節目要求自己排列人生價值排序，並罕見吐露「跟媽媽的關係是不健康的」，並形容跟媽媽的關係用枷鎖綑綁在一起。

▲侯佩岑長文吐露與媽媽林月雲「關係不健康」。（圖／翻攝自微博）

侯佩岑在與節目對本的時候，被問到人生價值的排序，對自己與母親的關係有了深刻反思。她回憶起曾經做過的一個「你是誰」的測驗，當時回答中留下的最後一項是「我是我媽媽的女兒」，這才意識到，原來自己一直將母親放在第一位，「那樣的自己，跟媽媽的關係是不健康的，我用無形的內在誓言，把跟媽媽的關係用枷鎖捆綁在了一起。」

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將母親置於人生價值排序首位的侯佩岑，起初感到自豪，覺得自己是一個孝順的女兒。然而，她逐漸發現這樣的關係並不健康，反而帶來了愧疚感和壓力，導致母女之間出現了無意識的矛盾和壓力。她提到，自己甚至將母親、妻子等多重角色捆綁在一起，造成不必要的焦慮和爭執。而她在40多歲時，終於意識到這一點，開始學習簡化關係，專注於與個體的純粹連結，這讓她感到輕鬆許多。

侯佩岑認為，認識自己、接受自己、肯定自己就是「愛自己」的表現，當與自己的關係良好時，與他人的關係也會自然流動。她表示，目前人生價值排序的首位已不再是某個人，而是「關係」。她鼓勵大家，「再見愛人」中的那位愛人，也可以是自己。

▲侯佩岑全文。（圖／翻攝自微博）