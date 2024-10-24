泰國同婚剛通過…「人氣BL劇男神」求婚成功！Mew公開甜吻照：他說好

記者劉宛欣／綜合報導

泰國於6月通過《婚姻平權法案》，成為東南亞第一個、亞洲第三個同性婚姻合法的國家。泰國兩大BL劇男神Mew、Tul在法律通關後，於7月開心認愛，成為同婚合法化通過後，最受矚目的真情侶。如今認愛時隔3個月，Mew 24日在Instagram拋出重彈喜訊，開心宣布求婚成功，貼文一出瞬間湧入大量網友送上祝福。

▲Mew、Tul認愛3個月求婚成功。（圖／翻攝自IG）

Mew 24日在Instagram曬出與Tul兩人身穿白色西裝，在舞台上深情擁吻的浪漫照片，最令人感到興奮的是他在內文寫下「He said “YES”（他說好）」，透露求婚成功的天大喜訊，讓兩人的粉絲感動不已，紛紛表示支持和祝福。

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▲Mew曬出與Tul擁吻的照片，宣告求婚成功。（圖／翻攝自Mew Instagram）

此前，Mew於2019年因演出BL劇《與愛同居》人氣翻紅，當年與Gulf的CP組合風靡海內外粉絲。他2022年曾發文公開「有在交往的人」，鬆口有戀愛對象，但是對方身分保密，而後他與Tul的互動密切，讓外界高度關注對象正是Tul，雙方更時常公開出席活動，台上私下都時常同框。直到今年7月才在節目上分享發展關係的經過，公開感情。