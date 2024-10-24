蕭秉治演唱會倒數「搶先公佈好消息」！　麋先生聖皓見證慶功

記者蔡琛儀／台北報導

蕭秉治即將在12月7日重返小巨蛋開唱，在演唱會之前，睽違兩年多的新專輯終於在日前殺青，工作人員還突擊直播，光新歌搶先「外流」一句，就讓歌迷興奮不已。而蕭秉治近來為了演唱會保持體態，進行飲食控制，好友麋先生主唱聖皓特別買了滿滿一桌蕭秉治最愛吃的速食，慶祝他新專輯錄音殺青，一看到好友和美食，蕭秉治馬上露出微笑，他說：「今天破戒一下，很久沒吃速食了。」

▲蕭秉治專輯完工，麋先生聖皓突擊慶功 。（圖／相信音樂提供）

蕭秉治在2018年首張個人專輯《凡人》問世時，就擬定好「Project X 系列三部曲」，2022年再推出《狂人》專輯，等待2年的時間，「Project X」三部曲最終章即將和歌迷見面，蕭秉治說：「有苦盡甘來的感覺，我寫了三、四十首，最後先選出最精華11首。」而早在今年6月他要歌迷猜猜專輯名送演唱會門票，殺青當天揭曉專輯名《完人》，其中有十位歌迷猜中，連蕭秉治都直呼不可思議，他分享專輯取名的由來：「《完人》代表經歷過每個不完美時刻，經由不完美的時刻拼湊成完整的自己。」

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▲蕭秉治新專輯取名《完人》。（圖／相信音樂提供）

《完人》專輯完工當天，碰巧也是麋先生成團滿12週年的紀念日，好友麋先生主唱聖皓特別準備了一桌蕭秉治最愛吃的速食與他一同慶祝，聖皓表示最近兩人都處於工作滿檔狀態，難得有時間一起吃個飯，並大方透露：「秉治在創作時傳了很多Demo給我聽，太好聽了！而且我有用神秘姿態出現在裡面。」蕭秉治感謝身邊有這麼多好友，包括白安、鼓鼓呂思緯和聖皓在音樂上給他的支持，也希望自己12月7日重返小巨蛋演唱會和麋先生明年3月1日高雄巨蛋演唱會都大成功。