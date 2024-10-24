ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

丫頭演台劇有「大尺度感情戲」　對手男星害羞到她尷尬了！

記者黃庠棻／台北報導

職場喜劇《Ｘ！又是星期一》發展出職場戀情，由范少勳、林奕嵐飾演的男女主角「周毅」和「小茜」總算認愛，劇中有一幕在海中相擁深情擁吻，兩人從最初的競爭關係因近水樓台而起了化學變化。

▲《Ｘ！又是星期一》。（圖／鏡文學提供）

▲《Ｘ！又是星期一》范少勳、林奕嵐海中擁吻。（圖／鏡文學提供）

問起兩人和對方合作的感覺，林奕嵐表示自己個性較內向，2年多前讀本時遇到活潑大方的范少勳就覺得和他很有緣份，開拍後也證明默契十足、個性非常互補。范少勳也說「和林奕嵐一起演戲很好玩，她會給對手演員很真實的反應，很享受和她對戲的過程，都會有不同的火花。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

《X！又是星期一》由林暐恆（阿Ken）執導，劇集10月開播後，目前來到劇情中段，最新預告中可以窺見飾演神秘主管的曾莞婷及機車上司馬力歐竟有一段青澀的感情過往，談到兩人的中年感情戲碼，馬力歐日前記者會表示「我這部劇唯一的遺憾，就是和曾莞婷的曖昧戲太少了！」

▲《Ｘ！又是星期一》。（圖／鏡文學提供）

▲《Ｘ！又是星期一》曾莞婷、馬力歐有過一段情。（圖／鏡文學提供）

曾莞婷則回憶起當時拍攝這場戲時，一直在等雨停，場景看似浪漫但現場相當坎坷，她說道「馬哥還騎了一台不知道是哪一個年代的摩托車登場，一點都不浪漫！」兩人新鮮的組合讓人不禁期待最新的「辦公室戀情」會如何發展。

不僅如此，《X！又是星期一》中的職場戀情還不只如此，飾演總監秘書雯雯的詹子晴透露接下來其實也有她的感情戲，甚至尺度還不小。談到這場戲，她不敢爆太多雷，僅小小透露和對手演到這場戲時，因為男方太害羞，害她也跟著尷尬了起來，好在順利拍完，笑說很期待正片的呈現，至於對戲的男方是劇中的誰，她也請大家務必鎖定最新集數。

▲《Ｘ！又是星期一》。（圖／鏡文學提供）

▲丫頭在《Ｘ！又是星期一》有大尺度感情戲。（圖／鏡文學提供）

職場輕喜劇《Ｘ！又是星期一》由林暐恆（阿Ken）執導，范少勳與林奕嵐挑大樑主演闖蕩職場的社會新鮮人，和難搞的主管群温昇豪、曾莞婷、馬力歐、趙自強、李李仁等，發生一系列荒唐又笑中帶淚的職場血淚故事，因此被網友評為「業務工作教科書」、「職場菜鳥必看作品」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

推薦閱讀

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」　出道24年開400場…網挖出1事件

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」　出道24年開400場…網挖出1事件

快訊／Jessi二度道歉「向受害者謝罪」：數萬次後悔，請原諒我

快訊／Jessi二度道歉「向受害者謝罪」：數萬次後悔，請原諒我

Jessi傻大姐形象全毀！網友狠嗆「吃藥去死」　崩潰回覆：拜託停止⋯

Jessi傻大姐形象全毀！網友狠嗆「吃藥去死」　崩潰回覆：拜託停止⋯

《親戚不計較》資深演員「1年多前已離世」！遺孀也癌逝　恬娃悲曝噩耗

《親戚不計較》資深演員「1年多前已離世」！遺孀也癌逝　恬娃悲曝噩耗

AV女優「目睹男友激戰閨蜜」現場狂揉畫面曝！ 她真實反應全被拍

AV女優「目睹男友激戰閨蜜」現場狂揉畫面曝！ 她真實反應全被拍

六月二度蜜月「解放比基尼」！　李易現身留3符號甜蜜放閃

六月二度蜜月「解放比基尼」！　李易現身留3符號甜蜜放閃

Joeman用1G光纖「搶周杰倫演唱會」！　結局反轉網刷一排笑死

Joeman用1G光纖「搶周杰倫演唱會」！　結局反轉網刷一排笑死

短今看球賽「遭吐槽穿著」！　公開截圖無奈喊：沒規定吧？

短今看球賽「遭吐槽穿著」！　公開截圖無奈喊：沒規定吧？

八點檔女神閃婚「寶寶性別」公開！　派對邰智源、無尊阿喜都來了

八點檔女神閃婚「寶寶性別」公開！　派對邰智源、無尊阿喜都來了

伍佰回應葉珂是假消息！　大咖音樂人不忍了：伍佰和猥瑣最不沾邊

伍佰回應葉珂是假消息！　大咖音樂人不忍了：伍佰和猥瑣最不沾邊

票選最不想看到再上《紅白》藝人！　韓團、不露臉、演歌全遭排斥

票選最不想看到再上《紅白》藝人！　韓團、不露臉、演歌全遭排斥

杜淳辣妻曝「被精品櫃姐歧視」！　引千人共鳴怒批：自以為貴族

杜淳辣妻曝「被精品櫃姐歧視」！　引千人共鳴怒批：自以為貴族

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」　出道24年開400場…網挖出1事件

快訊／Jessi二度道歉「向受害者謝罪」：數萬次後悔，請原諒我

Jessi傻大姐形象全毀！網友狠嗆「吃藥去死」　崩潰回覆：拜託停止⋯

《親戚不計較》資深演員「1年多前已離世」！遺孀也癌逝　恬娃悲曝噩耗

AV女優「目睹男友激戰閨蜜」現場狂揉畫面曝！ 她真實反應全被拍

六月二度蜜月「解放比基尼」！　李易現身留3符號甜蜜放閃

Joeman用1G光纖「搶周杰倫演唱會」！　結局反轉網刷一排笑死

短今看球賽「遭吐槽穿著」！　公開截圖無奈喊：沒規定吧？

八點檔女神閃婚「寶寶性別」公開！　派對邰智源、無尊阿喜都來了

伍佰回應葉珂是假消息！　大咖音樂人不忍了：伍佰和猥瑣最不沾邊

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

丫頭, Ｘ！又是星期一

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 林逸欣推動漫組曲紅到國際！　多國網友搶留言超驚喜
  2. 揭密傳奇樂團「賽門與葛芬柯」解散　只因過河拆「橋」？
  3. 騙女友「戴眼罩嘿咻」偷拍　男偶像遭關搬爸媽求饒法官：判太重了⋯
  4. Matzka樂團粉專突PO情緒文！　找律師反擊胡德夫公司…小編急道歉
  5. 賈靜雯突剪短「咘咘一開視訊看哭了」！後台實錄片曝 梧桐妹也反對
  6. 《親戚不計較》資深演員「1年多前已離世」！遺孀也癌逝　恬娃悲曝噩耗
  7. 丫頭演台劇有「大尺度感情戲」　對手男星害羞到她尷尬了！
  8. 阿本「又落選不熙娣班底」！淚眼吐心聲：以為這次會上 留言揭真相
  9. 網友狂喊爬下水道聽周杰倫！　大巨蛋小編親指「內部出口」：沒賣啦
  10. 范琪斐斷20年異國婚！「婚戒丟首爾河川」：把他從我的生活去掉

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366