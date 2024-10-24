丫頭演台劇有「大尺度感情戲」　對手男星害羞到她尷尬了！

記者黃庠棻／台北報導

職場喜劇《Ｘ！又是星期一》發展出職場戀情，由范少勳、林奕嵐飾演的男女主角「周毅」和「小茜」總算認愛，劇中有一幕在海中相擁深情擁吻，兩人從最初的競爭關係因近水樓台而起了化學變化。

▲《Ｘ！又是星期一》范少勳、林奕嵐海中擁吻。（圖／鏡文學提供）

問起兩人和對方合作的感覺，林奕嵐表示自己個性較內向，2年多前讀本時遇到活潑大方的范少勳就覺得和他很有緣份，開拍後也證明默契十足、個性非常互補。范少勳也說「和林奕嵐一起演戲很好玩，她會給對手演員很真實的反應，很享受和她對戲的過程，都會有不同的火花。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

《X！又是星期一》由林暐恆（阿Ken）執導，劇集10月開播後，目前來到劇情中段，最新預告中可以窺見飾演神秘主管的曾莞婷及機車上司馬力歐竟有一段青澀的感情過往，談到兩人的中年感情戲碼，馬力歐日前記者會表示「我這部劇唯一的遺憾，就是和曾莞婷的曖昧戲太少了！」

▲《Ｘ！又是星期一》曾莞婷、馬力歐有過一段情。（圖／鏡文學提供）

曾莞婷則回憶起當時拍攝這場戲時，一直在等雨停，場景看似浪漫但現場相當坎坷，她說道「馬哥還騎了一台不知道是哪一個年代的摩托車登場，一點都不浪漫！」兩人新鮮的組合讓人不禁期待最新的「辦公室戀情」會如何發展。



不僅如此，《X！又是星期一》中的職場戀情還不只如此，飾演總監秘書雯雯的詹子晴透露接下來其實也有她的感情戲，甚至尺度還不小。談到這場戲，她不敢爆太多雷，僅小小透露和對手演到這場戲時，因為男方太害羞，害她也跟著尷尬了起來，好在順利拍完，笑說很期待正片的呈現，至於對戲的男方是劇中的誰，她也請大家務必鎖定最新集數。

▲丫頭在《Ｘ！又是星期一》有大尺度感情戲。（圖／鏡文學提供）

職場輕喜劇《Ｘ！又是星期一》由林暐恆（阿Ken）執導，范少勳與林奕嵐挑大樑主演闖蕩職場的社會新鮮人，和難搞的主管群温昇豪、曾莞婷、馬力歐、趙自強、李李仁等，發生一系列荒唐又笑中帶淚的職場血淚故事，因此被網友評為「業務工作教科書」、「職場菜鳥必看作品」。