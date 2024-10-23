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BLACKPINK Rosé〈APT.〉成績超猛！MV「5天破1億觀看」開心發聲

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女子天團BLACKPINK近1年來專注於個人發展，繼Lisa、Jennie陸續推出新歌後，成員Rosé也於日前推出與火星人布魯諾（Bruno Mars）合作的歌曲〈APT.〉，歌曲靈感來自南韓酒桌遊戲，火星人在MV裡大搖韓國國旗、高唱韓文的「乾杯」，不只全球樂迷驚喜，韓網更是嗨翻，MV也正式突破了1億次觀看。

▲Rosé〈APT.〉MV突破1億觀看，她親自在IG開心曬出消息。（圖／翻攝自Rosé Instagram）

▲Rosé與火星人合作的單曲驚豔全球粉絲。（圖／翻攝自Rosé Instagram）

Rosé的經紀公司The Black Label於23日對外宣布喜訊，Rosé與Bruno Mars的合唱曲〈APT.〉在YouTube上的觀看次數達到1億（截至10月23日），從18日公開後僅5天內就達成驚人成績。此前，該MV在公開24小時時就突破了2500萬次觀看，多日穩居南韓YouTube熱門影片與熱門音樂榜首，還登上了韓國趨勢第一名及美國趨勢第一名。

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▲Rosé〈APT.〉MV突破1億觀看，她親自在IG開心曬出消息。（圖／翻攝自Rosé Instagram）

▲Rosé〈APT.〉MV突破1億觀看，她親自在IG開心曬出消息。（圖／翻攝自Rosé Instagram）

Rosé對此表示：「這首歌是我平時和朋友一起玩遊戲時，靈感自然而然地在錄音室中產生。看到這麼多人一起聽這首歌並享受它，我感到非常感動和感謝。事實上，這段時間我有很多的思考與擔憂，但看到大家的喜愛，讓我覺得很幸福，也讓我充滿了力量。」〈APT.〉是Rosé將於12月6日正式回歸的先行公開單曲，將收錄於她的首張正規專輯《rosie》中。

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