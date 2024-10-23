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第四屆Ultra Taiwan全卡司公開！　大馬天才少女表演「鼻孔吹笛」

記者黃庠棻／台北報導

今年壓軸最強電音派對第四屆Ultra Taiwan（超世代音樂節）將在11月16、17日週末兩天於台北市大佳河濱公園重磅回歸，完整卡司陣容正式公佈，邀請世界百大DJ巨星Zedd（捷德）、DJ Snake（蛇爺）、Hardwell（硬威爾）領軍56組全球頂尖的DJ來台表演，精心打造四大風格音樂舞台。

▲Ultra Taiwan。（圖／Ultra Taiwan提供）

▲第四屆Ultra Taiwan即將在11月舉辦。（圖／Ultra Taiwan提供）

Ultra Taiwan榮獲《DJ MAG》最新一年度的「百大音樂節」殊榮，主舞台MainStage由美國UMF總部打造舞台設計，祭出最頂級的明星DJ卡司陣容，第一天由一年僅24次世界巡迴演出的「荷蘭電音王者」Hardwell擔任壓軸，第二天則有瘋傳將在2025年退休的「流行電音教主」DJ Snake震撼演出、由葛萊美獎得主「電音情人」Zedd擔任最終壓軸，並與「英國電音雙雄」Chase & Status、「加拿大電音三太子」Black Tiger Sex Machine、「法國電音才子」Madeon、「丹麥天王製作人」Morten、「挪威硬派雙人組」Da Tweekaz來台接力登場。

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▲Ultra Taiwan。（圖／Ultra Taiwan提供）

▲世界百大DJ巨星Zedd。（圖／Ultra Taiwan提供）

最新一波新增的卡司為「Ultra Miami 駐場DJ」Mykris、「台灣電音天王」DJ Junior，與六位亞洲百大女神DJ：Peipei（林佩佩）、Cyndi（亭瑋）、Amber NA（藍星蕾）、Baiyia、Alyshia（阿莉殺）以及Lynne炒熱現場的氣氛，絕對是在台灣超級稀有出現的頂級DJ陣容組合。

▲Ultra Taiwan。（圖／Ultra Taiwan提供）

▲世界百大DJ巨星DJ Snake。（圖／Ultra Taiwan提供）

反派舞台RESISTANCE主打Techno與House曲風，由「烏克蘭前衛浩室女神」Miss Monique、「烏克蘭電音雙人組」Artbat分別擔任週六及週日的壓軸嘉賓，與全世界最火紅的Melodic Techno品牌After Life御用卡司陣容「義大利叛逆兄弟檔」Mind Against、「愛爾蘭電音海妖」Rebuke、「英國前衛才子」Chris Avantgarde、「以色列電音新星」Adam Sellouk來台輪番上陣。

▲Ultra Taiwan。（圖／Ultra Taiwan提供）

▲世界百大DJ巨星Hardwell。（圖／Ultra Taiwan提供）

其他卡司還有「西班牙潛力雙人組」PROPHECY、「緬甸微笑女神」SM1LE、「南韓新生代電音女神」YOUNA，還有KENNETIC、兩位台灣新生代DJ女神Velvet與KASHA，帶領觀眾感受極致視覺、聽覺的雙重衝擊，沉浸在極致的魔幻世界當中，深入音樂與光影交融的奇幻之旅。

▲Ultra Taiwan。（圖／Ultra Taiwan提供）

▲第四屆Ultra Taiwan即將在11月舉辦。（圖／Ultra Taiwan提供）

人氣特色舞台 Ultra Park Stage帶來世界各地多樣化音樂風格的演出，今年全面升級改版，舞台規模擴大至原來的兩倍，打造出三面式的環繞舞台設計，觀眾不僅能在正面欣賞表演，還能直接走上舞台的左、右兩側，近距離側面觀賞 DJ的演出。

▲Ultra Taiwan。（圖／Ultra Taiwan提供）

▲第四屆Ultra Taiwan即將在11月舉辦。（圖／Ultra Taiwan提供）

今年最大亮點是所有節目都將以「Live Set」形式呈現，與常見的「DJ Set」放歌、接歌表演不同。「Live Set」強調現場創意，DJ 在演出時會為原曲注入全新元素，包括結合樂器、合成器、MIDI 控制器等裝置，有時甚至邀請歌手上台現場開唱，或是讓整個樂隊搬上舞台演出。

▲Ultra Taiwan。（圖／Ultra Taiwan提供）

▲「法國電音鬼才」Divyns。（圖／Ultra Taiwan提供）

表演者必須具備扎實的音樂底子及靈活的臨場反應，也可能發生依照現場反應調整的即興演出，觀眾將能欣賞到與錄音室版本不太一樣的獨特表演，帶來前所未有的沉浸式音樂體驗，帶來Ultra Taiwan至今最大規模的Live Set表演節目。

Ultra Park Stage卡司陣容是一時之選，由「台灣電音天團」原子邦妮Astro Bunny作為最大強棒，獲得美國UMF總部認可首度登上Ultra Taiwan演出，寫下新的里程碑。年僅18歲的「大馬怪物電音天才少女」Belle Sisoski ，精通數十種東南亞傳統民俗樂器，結合電子音樂以及帶有強烈電影感的曲風，全新單曲〈The Revival〉以超過315個音軌創作出磅礴、震撼的史詩級歌曲，展現驚人的音樂才華，現場演出時常一人同時唱、彈、吹、打碟，「鼻孔吹笛」更是招牌表演之一，保證帶來令人大開眼界、此生難忘的精彩表演。

▲Ultra Taiwan。（圖／Ultra Taiwan提供）

▲「大馬怪物電音天才少女」Belle Sisoski。（圖／Ultra Taiwan提供）

其他卡司包括以洗腦神曲〈LATHI〉紅遍全球的「印尼電音鬼才天團」Weird Genius、充滿青春、電玩曲風且時常為LGBTQ發聲的「韓國金獎電音才女」KIRARA、曾在白晝之夜把科教館變成大型夜店的「法國電音鬼才」Divyns（狄文斯），還有Savo、Onyria、Shaw、Tookie Tookie、Hannah、Wags、Subi、KJK以及Bernie Bright等接力助陣演出，絕對不容錯過。

▲Ultra Taiwan。（圖／Ultra Taiwan提供）

▲「韓國金獎電音才女」KIRARA。（圖／Ultra Taiwan提供）

UMF Radio Stage是入場之後的第一站，用充滿活力與熱情的音樂，迎接自各國來台朝聖的樂迷，由近年來在世界各地崛起的新生代DJ包括TynTyn、Narcyz、Evan Pierini、Lyla & itschosenai、MAI（孫麥傑）、Hira Park、Muzic、Ms Puiyi、Ramsey Westwood、Spacemonkey、Binkun、JasonF、Hamasaki、Mike Zooka等接力炒熱現場氣氛，並透過UMF Radio進行全球轉播，精彩可期。

▲Ultra Taiwan。（圖／Ultra Taiwan提供）

▲第四屆Ultra Taiwan即將在11月舉辦。（圖／Ultra Taiwan提供）

第四屆Ultra Taiwan將在11月16日、17日於台北市大佳河濱公園盛大登場，單日票、雙日票現正同步熱賣中，購票請洽「遠大售票系統」，票種分為一般票「GA」為搖滾區站票，快速通關票「PGA」及豪華票「VIP」加碼提供專屬入場通道、休息區、寄物區及廁所，後者更擁有專屬VIP看台站區、酒吧，頂級尊榮包廂「VVIP」享有專屬入場通道、VVIP看台的包廂空間與沙發座位、頂級酒吧、休息區、寄物區及廁所等，享受頂級尊榮禮遇的戶外派對體驗。

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