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父子一起代言　乃哥親揭65年不老秘密　徐新洋爆老爸溫哥華撒錢秘辛

記者葉文正／台北報導

綜藝大哥徐乃麟（乃哥）今天與愛兒徐新洋一同出席RIV記者會，乃哥還特地要兒子穿上34年前《紅鞋女孩》黑色西裝打歌服現身，兩人一樣身高，連鞋子都穿同樣號碼，家中男丁屋所有衣鞋都可共穿。而剛拿到敬老卡的乃哥也透露，自己多年來的習慣，才可以永保青春身材不變。

▲▼徐乃麟，徐新洋父子記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲徐乃麟(右)，徐新洋父子記者會。（圖／記者周宸亘攝）

乃哥說自己洗衣服很小心，為了不讓管家太辛苦，都是能送洗就送洗，只有貼身衣物家裡洗，其他一律送洗衣店。而且常常一身白西裝衣褲，穿一周都不會髒，「我都特別小心，身上會濺到，穿白色也是。」

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▲▼徐乃麟，徐新洋父子記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲徐新洋身上西裝已經有34年歷史。（圖／記者周宸亘攝）

徐乃麟說，徐新洋身上穿的西裝當年常常穿，「當年錄《百戰百勝》跟《綜藝萬花筒》都穿，那是設計師黃薇找的，34年前就要四萬多，有雞的繡圖，當時又是雞年，質料也好，所以留到現在，每年都會送洗。」徐新洋則坦言，沒有看過《紅鞋女孩》，因為當年聽同學一直講，反而就沒去看。乃哥則覺得當年MV蠻好笑，雖然是代表作，也是心中的痛，不堪回首。

▲▼徐乃麟與楊繡惠「破冰ㄐㄧㄢ ˋ 面會」，徐乃麟，楊繡惠。（圖／記者周宸亘攝）

▲徐乃麟與楊繡惠「破冰ㄐㄧㄢ ˋ 面會」上和解。（圖／記者周宸亘攝）

乃哥也被問到是否想抱孫，乃哥說：「內孫不一樣，當然外孫也很可愛，我一周去女兒家三、四趟，都是為了看孫。」徐新洋則說爸爸不給壓力，但乃哥說自己有默默許願，期待新洋跟媳婦宋蕊安生個洋娃娃，但徐新洋潑冷水說都有在避孕。」

▲路人撿到徐乃麟敬老卡。（圖／翻攝自jid_ai2 IG）

▲路人撿到徐乃麟敬老卡。（圖／翻攝自jid_ai2 IG）

談到小兒子徐廷墉的終身大事，乃哥則透露原本規劃在今年九月在台灣舉行，但因為未婚妻媽媽身體狀況不好，所以要延後，應該是明年辦婚事，之前也看過婚宴場地，也陸陸續續準備，我三個孩子就可都完成終身大事，像新洋跟SOA八年，小兒子跟女友也交往10年了。

乃哥也提到養生秘訣，「多年來我都不吃消夜，吃完晚餐就讓身體休息，平常都會做重訓游泳跟瑜珈，沒有間斷，一天最多吃兩餐。」

而乃哥與楊繡惠的「很賤」之爭已經落幕，乃哥也說：「我跟她沒有問題，也邀她繼續來《衝衝衝》，昨天我們錄影又玩注音符號，城城就抽牌給我們，抽第一個就是ㄐ，結果我跟籃籃把ㄐ往外丟，大家笑成一團。」

乃哥最近拿到敬老卡，結果不小心竟掉在高鐵上，徐新洋則爆料，「爸爸還在溫哥華掉過台幣三、四萬元，被老外鄰居撿到，老外就說要不要做公益，爸爸就捐了。」乃哥最近拿到敬老卡，去戶政辦時，突然很有感覺，「我是玩心很重的人，我出道時20幾歲，現在65歲了，搭高鐵可以打對折很有感。」但用不久就掉了。

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徐乃麟, 楊繡惠, 曾國城, 徐新洋

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