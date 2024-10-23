Jessi傻大姐形象全毀！網友狠嗆「吃藥去死」　崩潰回覆：拜託停止⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星Jessi歌曲風格直率又勇於做自己，近幾年來傻大姐形象受到很多男、女粉絲喜愛，怎料，近日爆出粉絲想要合照，她的同行友人卻一拳揍向對方，她則馬上離開現場，漠視態度遭踏伐。輿論還沒消停，她飽受網友謾罵，她23日貼出一則酸民的回應，竟罵她「吃藥去死」，沈默數日的她忍無可忍，崩潰回應「拜託停止（Please stop）」。

▲Jessi近日扯入施暴疑雲，傻大姐形象全毀。（圖／翻攝自Jessi IG）



Jessi離開現場的態度惹議，遭受全民撻伐，網路上充斥不少負面聲浪，直指與她之前形象都假的，又有人認為她說謊，覺得她人設崩毀。只是眾多負面言論之中，也出現了不理性的攻擊，她23日罕見在IG限時動態貼出一則留言，內容為詛咒她「最好的消息就是吃藥自殺，我等待妳的好消息」，令她崩潰不已，稍早親自回覆「拜託停止（Please stop）」。

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▲Jessi收到網友訊息狠嗆「吃藥去死」，她崩潰回覆：「拜託停止。」（圖／翻攝自Jessi IG）



粉絲遭打施暴案發生於9月底，一名未成年的男粉絲上前詢問「能否合照」，Jessi婉拒之後，身邊的友人竟上前挑釁，隨後又有一名黑衣男子繞道衝上去給一拳，她眼見紛爭鬧大掉頭就走，全程被CCTV（監視器畫面）錄下來，漠視的態度令韓網一片訝異。

針對該名黑衣男子的身份，韓媒後來挖出為Koala製作人的好友，Jessi則對外強調「我不認識他」，據了解，該名施暴黑衣人為中國人，案發沒多久後便出國了，只是事件如今在韓延燒，Jessi與Koala製作人一行人全被列為被告，對此，Jessi於16日出席警局時表示「希望快點抓到施暴者」，只是這一席話又再度惹怒韓網，認為她推卸責任，形象回不去。