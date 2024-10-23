崔敏煥前妻被指「沒男人福」：不離婚會得憂鬱症　算命遭韓網酸爆

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星律喜2017年未婚先孕，隔年她嫁給FTISLAND鼓手崔敏煥，兩人育有兩女一子，只是婚姻只維持5年，雙方在2023年協議離婚。她近來漸漸復出螢光幕前，出演節目《現在單身了》（暫譯），與好友到訪算命工作室，被算出命裡帶有離婚、分開、死別3種命運，「離婚是好的選擇」，只是這段算命過程引起負面評論，大部分有網友認為她太輕率了，應該多為小孩著想。

▲律喜節目上公開命盤。（圖／翻攝自YouTube）



律喜恢復單身之後，近日出演節目《現在單身了》（暫譯），她首次在節目裡公開算四柱（類似台灣的生辰八字）過程，算命師一看到她的命盤，直言她是個極為敏感且聰明的人。算命師分析，人10年為一個週期會有變化，以律喜來舉例，每當她遇到這樣的變化，「就會很有可能面臨離婚、分開、死別3種其中之一的狀況」。

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▲▼算命師直言律喜的命盤會離婚，且沒有男人福。（圖／翻攝自YouTube）



算命師預言準到發毛，連主持人都懷疑「是不是先看到新聞報導了」，但製作單位強調「沒有」。律喜坦言「離過一次婚」，算命師繼續解析她的八字， 她很早就認識或看清男生，且是先有才婚，因此她的婚姻也很難維持，斷言「妳沒有男人的福」。

▲▼算命師告訴律喜「離婚是對的選擇」，若是沒有分開，她會悶出病。（圖／翻攝自YouTube）



算命師表示，律喜一心想要做好家長責任，會把自己逼得很緊，「如果繼續生活，可能會有心理疾病、會得憂鬱症，每天吃藥度日，而且經常上精神科診所。」律喜反問「離婚對我來說是對的選擇嗎？」算命師告訴她：「是好的選擇，因為生活不下去，會覺得窒息而罹患憂鬱症或是很辛苦。」

當聊到小孩時，算命師又丟出一句「小孩不是妳在養的吧？」律喜坦言「對」，算命師告訴她「目前是這樣，但之後小孩會想要找媽媽」，安慰她未來會有能力把小孩帶在身邊養，且小孩也都很聰明，不用擔心他們的成長過程，律喜才安心表示「太好了」。這段算命卻意外引起負面評論，有觀眾認為她是在為復出鋪路，也有網友覺得她透過算命尋求幫助不太現實。