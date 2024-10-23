記者吳睿慈／綜合報導

南韓天王PSY所創立的公司P NATION旗下擁有多位歌王、歌后，其中男子團體THE NEW SIX於2022年正式出道，活動才2年左右，23日卻傳來成員禹慶準當兵消息，他自行申請當兵，且再無參與團體活動的意願，雙方協議之後，決定終止合約。

▲禹慶準瞞公司申請去當兵。（圖／翻攝自THE NEW SIX官方IG）

THE NEW SIX於2021年透過選秀節目《LOUD》成軍，並於隔年正式出道，6位成員禹慶準、崔態訓、張賢洙、千晙赩、殷輝、吳省峻皆擁有帥氣外貌，怎料，團體活動才2年，23日卻傳來成員退團消息。

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▲THE NEW SIX禹慶準不想活動了，公司宣布「終止合約」。（圖／翻攝自THE NEW SIX官方IG）



22歲禹慶準突然擅自申請當兵，同時向公司表達出「當完兵也在THE NEW SIX團體裡繼續活動」，最終與公司討論的結果，雙方決定於2024年10月23日終止合約，只是禹慶準長相帥氣，在隊裡已經累積大票粉絲，當兵消息來得突然，令大批歌迷直呼不能接受。

▲THE NEW SIX未來將以五人制活動。（圖／翻攝自THE NEW SIX官方IG）



P NATION方面於同日對外發布消息，並表示THE NEW SIX未來將以5人體制繼續活動，「希望大家給予重新出發的THE NEW SIX溫暖的應援與鼓勵」。