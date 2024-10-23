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仁川機場新增「藝人專用通道」！5天後實施　嚴苛限制人數對應

記者張筱涵／綜合報導

仁川機場近日向各大韓國娛樂經紀公司發送通知，要求明星在出入境時使用專用通道，以避免造成機場內人群過度聚集。根據仁川機場公司所發布的公告，這項新規定將於2024年10月28日正式實施，目的是減少因粉絲聚集而可能引發的安全隱患和對其他旅客的影響。

▲▼下RIIZE台灣返韓「粉絲瘋到擠掉機場門！」　保鑣大吼：很危險讓開。（圖／翻攝自Newsen）

▲過去曾發生過多起因為粉絲太多，仁川機場的門板被撞掉或相關物品被撞倒的經歷。（圖／翻攝自Newsen）

隨著韓國藝人在全球知名度上升，藝人出入境時常吸引大批粉絲聚集機場，導致一般旅客的不便及安全風險增加。仁川機場公司因此呼籲經紀公司，向藝人的粉絲群體發布通知，建議避免在藝人出入境時前往機場接送。此外，明星及經紀公司若希望使用專用通道，須提前向機場提交申請。

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會新增這項規定的部分原因是因為今年8月演員邊佑錫在仁川機場出境時，其隨行人員一度封鎖閘口並對旅客照射閃光燈，造成了爭議，進一步引發了對明星出入境時加強控制的討論。

仁川機場公司也於近期與各大娛樂經紀公司代表進行座談，要求他們在明星出入境時注意避免過度保護，並建議縮短明星在機場的停留時間。機場同時要求經紀公司與仁川機場警察隊共享明星出入境時的安保配置，確保機場秩序外，更公布了「防止機場內名人過度保護對策」，若明星出入境時聚集300至500人，機場警察將加強現場秩序管理，當人群超過500人時，警察將進一步強化安全措施，並對任何破壞設施的行為採取法律行動。

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仁川機場, 韓國偶像, 藝人, K-POP

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