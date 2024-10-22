唐綺陽「拿iPhone 5s」上台唸金鐘感言！　親揭背後原因笑了

記者王靖淳／綜合報導

星座專家唐綺陽以PODCAST節目《唐陽雞酒屋》拿下本屆廣播金鐘的「PODCAST 生活風格節目獎」，她當時拿著一台手機上台發表得獎感言，事後卻意外受到網友發文討論手機的型號。為此，唐綺陽也親自給出解答，除了表示自己是拿iPhone 5s上台之外，同時也透露背後的真正原因。

▲唐綺陽奪下廣播金鐘獎。（圖／三立提供）

透過網友在Threads的發文可見到，他發現唐綺陽在上台時拿著的手機型號似乎不是iPhone的最新款式，因此疑問寫道：「唐老師拿的手機是iPhone幾？難道唐老師是從過去來的嗎？」甚至笑稱：「不可能土星回歸到iPhone也回歸吧？」

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▲唐綺陽透露自己拿iPhone 5S上台致詞。（圖／翻攝自Threads／jessetang11）

唐綺陽風趣地向該網友揭曉了答案，她笑說：「是iPhone 5s沒錯。」並解釋自己之所以選擇這款小巧的手機，是為了在上台時不那麼顯眼，但沒想到反而引來更多的關注。她以輕鬆的口吻回應這「時代錯位」的趣味調侃，展現出其以往的幽默風格。

▲唐綺陽主持PODCAST節目《唐陽雞酒屋》。（圖／翻攝自Facebook／唐綺陽占星幫）

此外，唐綺陽當時在上台時感性表示：「不敢想，好緊張，謝謝評審，也謝謝文化部把podcast納入廣播金鐘。當廣播主持是我小時候的夢想，沒想到繞了一圈，是這樣站在這個地方。謝謝評審讓這麼特別的節目也能夠入圍。」