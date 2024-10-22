吃日料捕獲野生大淵！帶妻兒出門全被拍　顧家1舉動洩滿滿父愛

▲本刊讀者在餐廳巧遇大淵一家三口。（圖／讀者提供）

圖文／CTWANT

「頑童MJ116」的大淵在2021年時與交往多年的圈外女友妙麗結婚，同時也宣布當爸，目前兒子已經快要3歲，他也時常分享帶孩子出遊的照片。日前時報周刊CTWANT讀者巧遇大淵一家三口與朋友一同用餐，從父子的互動中，看得出來他是個很疼兒子的爸爸。

10月10日國慶日下午1點左右，本刊讀者巧遇大淵與老婆帶著兒子出現在一間日式料理店，接著他們的朋友也現身，一行人開心用餐。讀者提到大淵似乎基於安全考量，詢問坐在外側的兒子要不要坐在裡面，不過兒子不願意，他便從最裡面的位子換到兒子對面，並請服務生從他這一側上菜，非常注重兒童安全問題。用餐過程中大淵及友人也跟兒子聊到玩具車，相當懂小朋友喜歡什麼。

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▲為了照顧兒子，大淵移動位子到最外側。（圖／讀者提供）

兒子剛出生時，大淵分享了在產房迎接新生命的心情，表示原本情緒上沒有太大的波動，但一聽到孩子哇哇大哭，忽然覺得非常感動，「我的眼淚沒有出來，但是淚眼汪汪。」更說轉頭時跟醫生對到眼，還被醫生虧「饒舌歌手也會哭喔」，讓他哭笑不得。

▲大淵時常分享帶兒子出遊的照片。（圖／翻攝大淵IG）

不過去年妙麗透露兒子出生時接受新生兒基因篩檢，卻檢查出有GJB4基因變異，可能會重度或極重度聽損，兒子3個月時接受首次聽力檢測，一邊耳朵只能聽到45分貝以上的聲音，讓夫妻倆崩潰大哭，幸好6個月時的聽力檢查結果一切正常，後續回診追蹤也都沒有問題，並強調疾病篩檢與新生兒基因篩檢都很重要，希望家長們該花的錢千萬不能省。

▲兒子剛出生時檢查出有GJB4基因變，讓大淵夫妻相當擔心。（圖／翻攝大淵IG）

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