連恩佩恩遺體「驗出粉紅古柯鹼」共5毒物！　死前曾找2女粉絲進房5hrs

記者田暐瑋／綜合報導

英國天團「一世代」（One Direction）前成員連恩佩恩（Liam Payne）墜樓身亡，享年31歲，猝逝消息震驚全球。據悉，他墜樓前行為異常，房間一片狼藉，桌上還放著錫箔紙、不明白色粉末和打火機，疑似濫用藥物，毒物初步檢測報告21日出爐，他的體內含有多種藥物，其中一種叫做「粉紅古柯鹼」。

▲一世代（One Direction）成員連恩佩恩（Liam Payne）。（圖／路透）

綜合外媒報導，初步屍檢顯示，發現連恩佩恩體內有包括粉紅古柯鹼，通常裡面混合了甲基安非他命（俗稱冰毒）、氯胺酮（俗稱K他命）、MDMA（俗稱搖頭丸）等多種藥物，另外還有常用於鎮靜安眠類的藥物苯二氮平，房間內還發現了一個用來吸食這些藥物的工具。

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據警方透露，連恩佩恩生前還食用了一種名為「Cristal（水晶）」的強效迷幻藥，服用後容易讓人情緒劇烈起伏，還會產生攻擊性，檢察官在初步調查後懷疑可能有酒店員工提供毒品，但酒店方面對於這一指控尚未做出回應。此外，警方還曾請來2名阿根廷女粉絲作證，據悉兩人在死前幾小時曾被邀請進入連恩佩恩的豪華套房，時間從當天上午11時30分持續至下午4時。

▲一世代連恩佩恩墜樓身亡。（圖／翻攝自IG）