陸網紅爆「一線男女星未婚生子」！　迪麗熱巴登熱搜…工作室急發聲

記者張筱涵／綜合報導

大陸網紅「炫富一姐」郭美美近日在直播中爆料，暗指兩位國內知名男女明星未婚生子，更說「女生是新疆人，男生是東北人，兩人都是演員」，雖未指名道姓，但網友迅速聯想到迪麗熱巴和黃景瑜，隨即在微博掀起熱烈討論。

▲郭美美直播爆料大陸2頂流明星未婚生子。（圖／翻攝自微博／娛新小弟）



郭美美日前在直播中笑說：「我們國內兩個大明星，女生是新疆人，男生是東北人，兩個都是演員，是誰我不說名字，他們還沒有登記結婚，但已經生小孩了，在北京娛樂圈都知道，我都驚呆了，我這是可靠消息。」

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由於迪麗熱巴和黃景瑜，曾於2020年合作《幸福觸手可及！》並傳出緋聞，雙方始終未做出正面回應的關係，這次又剛好和「女生新疆人，男生是東北人」的線索相符，因此也被指為最有可能是這次爆料的主角。

▲「曝內娛男女頂流未婚生子」和「迪麗熱巴方否認未婚生子」登上微博熱搜關鍵字。（圖／翻攝自微博）



▲迪麗熱巴和黃景瑜遭指就是郭美美爆料的男女星。（圖／翻攝自微博／Dear-迪丽热巴、Johnny黄景瑜）



迪麗熱巴工作室的小號「迪迪熱線」立即發聲明澄清，表示「該詞條與熱巴無關，勿cue」，並強調已採取法律行動，對相關造謠追責。面對傳聞發酵，郭美美也回應，強調自己並未指是迪麗熱巴和黃景瑜，並表示「不要再往別的女藝人身上扯了，到此為止吧，我的88女神也看不上他的。」

▲迪麗熱巴工作室否認。（圖／翻攝自微博／迪迪熱線）