NanaQ認愛4天突宣布被分手！　掰了天菜刺青男：好難過

記者王靖淳／綜合報導

以自律極簡原則走紅的YouTuber「NanaQ」，在本月17日透過社群平台大方公開戀情，同時也曬出與刺青男友的甜蜜合照，不料今（21）日卻無預警宣布被對方提分手，「才剛被恭喜，就馬上被分手，好難過。」貼文曝光後，立即掀起網友留言討論。

▲ NanaQ才認愛刺青男友，今（21）日宣布被分手。（圖／翻攝自Threads／nanaq1111）

NanaQ表示，自己才剛被恭喜戀情曝光，但隨即卻面臨分手，這令她感到十分難過。她坦言，雖然感情的結束讓人心痛，但她也從中學會更多關於自己和愛情的道理。

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NanaQ提到，在這段感情中，她學會如何在失去中「越來越了解自己」。她表示，儘管自己並不是喜歡「放閃」或時刻「報備」的女生，但由於前男友需要透過公開戀情與報備來獲得安全感，她選擇尊重對方的需求，並願意做出改變，「我能給的，就盡量地給，被需要是一件很幸福的事。」

▲ NanaQ以自律極簡原則走紅。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

談到被分手的心情，NanaQ以樂觀的態度看待，並勉勵自己和大家，不要一味地檢討自己在感情中的不足，而是要將這段感情中培養出的「好」留給自己，留給真正愛你的人，也留給下個值得的對象，「分手夠傷心了，因此，別再檢討自己的不好，試著把在這段感情中，培養出來的『好』，留給自己、留給愛你的人、留給下一個值得的人。」

【NanaQ社群全文】

才剛被恭喜，就馬上被分手，好難過⠀



斷捨離讓我⠀

從每一次的失去中⠀

越來越了解自己⠀

談感情讓我⠀

學會把每一次的失去⠀

變得值得⠀

⠀

交男朋友這件事上新聞後⠀

好多人稱讚我⠀

「連報備都很自律」⠀

身邊的人都知道⠀

我其實是一個⠀

討厭放閃、懶得報備的女生⠀

但由於前男友向我表示⠀

他需要透過我⠀

公開戀情以及不間斷地報備⠀

來獲得足夠的安全感⠀



我認為這樣很棒⠀

把自己的需求表達出來⠀

我才有機會⠀#給予對方真正需要的⠀

#被需要是一件很幸福的事⠀

我能給的⠀就盡量地給⠀



所以別說是對方要求的⠀

是我⠀

自己願意這麼做的⠀

這就是談感情最有價值的地方⠀

#我看見了不一樣的自己⠀

原來我能為對方付出這些⠀

原來我能為對方改變這些⠀

原來我做得到⠀

不敢說很多⠀

但已經超乎自己能想像的程度了⠀

想必大家也有目共睹（笑⠀

⠀

分手夠傷心了⠀

因此⠀

別再檢討自己的不好⠀

試著把在這段感情中⠀

培養出來的「好」⠀

留給自己⠀

留給愛你的人⠀

留給下一個值得的人