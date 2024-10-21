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宋芸樺「暫時放下一切」搬到美國住！　曝當地生活：真的沒那麼容易

記者蔡宜芳／綜合報導

女星宋芸樺因主演電影《我的少女時代》爆紅，出道至今已有十年。21日迎接32歲的她，透露自己暫時放下了一切，飛到美國進修，她也分享自己在美國生活一周的心得，坦言「沒有那麼容易」。

外送用▲▼宋芸樺「暫時放下一切」搬到美國住：沒那麼容易。（圖／翻攝自Facebook／宋芸樺 Vivian Sung）

▲宋芸樺在上周到美國旅居。（圖／翻攝自Facebook／宋芸樺 Vivian Sung）

宋芸樺表示，早在十年前，她就很想到美國體驗當地生活，「很多人跟我說，暫時放下現有的一切是件非常勇敢的事。其實，剛開始我只是想跳脫舒適圈、挖掘更多的可能性，直到真的來到這裡，才明白一切真的沒有那麼容易。」

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宋芸樺原本以為自己可以像電影中的主角一樣，與萊恩葛斯林（Ryan Gosling）在街上偶遇、享受豪華的早午餐、參加像《馬男波傑克》那樣的派對。但是，現實卻是她花了四天的時間來打理新家，學習煮飯修水管，處理手機門號，還參加了兩堂價格高昂的駕駛課，「還得不停用ChatGPT翻譯當地的口語英文... 等等生活瑣碎的片刻，彷彿瞬間回到了學生時期。」

▲▼宋芸樺「暫時放下一切」搬到美國住：沒那麼容易。（圖／翻攝自Facebook／宋芸樺 Vivian Sung）

▲宋芸樺坦言美國生活跟自己想像的不一樣。（圖／翻攝自Facebook／宋芸樺 Vivian Sung）

至於最困難的部份，宋芸樺坦言是開車的問題，由於在加州沒有車就像失去雙腳，但自己的駕駛技術卻不好，因此在美國必須重新學開車。她透露教練是一位擁有四個孫子的65歲爺爺，對方用經驗和耐心來幫助她克服開車的恐懼。

這次的經驗讓宋芸樺明白到人生的有限性，每一個選擇都意味著放棄無數可能性，「但正因如此，才能細細品味當下的美好，成就現在或未來的自己。」她也說，雖然這一次的生日少了朋友的喧鬧和家人的擁抱，覺得有些不習慣，也有點想家，但她樂觀鼓勵自己「Be a Survivor」，選擇好好享受給自己的生日禮物。

【宋芸樺全文】

：這趟旅程的開始，成為了我送給自己最好的生日禮物

早在十年前，就一直很想去美國進修或生活看看。很多人跟我說，暫時放下現有的一切是件非常勇敢的事。其實，剛開始我只是想跳脫舒適圈、挖掘更多的可能性，直到真的來到這裡，才明白一切真的沒有那麼容易。

來這LA剛好一週，心裡幻想著像電影裡那樣，漫步在街上就會遇見我老公Ryan Gosling、享受著豪華早午餐、參加像《馬男波傑克》那樣的瘋狂派對。然而現實卻是，我花了整整四天才打理完新家、煮飯修水管、辦手機門號、上了兩堂超貴的駕駛課、逛超市家具店材料店、還得不停用ChatGPT翻譯當地的口語英文... 等等生活瑣碎的片刻，彷彿瞬間回到了學生時期。

最難的是，在加州沒有車如同失去雙腳。看過我YouTube頻道的人應該知道，我的駕駛技術連禾浩辰這麼有耐心的人都可能想翻白眼，但在這裡，必須得重新學習。

我的教練是一位65歲、擁有四個孫子的爺爺。我跟他坦承對開車的恐懼，他卻笑著說：「放輕鬆～我順便當導遊帶你逛逛！」。焦慮到極限的我好不容易開出社區，他突然輕快地說了句：「Ooooo - kiiii- do - kiiii」，而每當我轉彎或完成指令，他都如魔法般地重複，逐漸給了我安全感和自信。

「Ooooo - kiiii- do - kiiii 」讓我想起《獅子王》裡的「Hakuna Matata」。我就像辛巴，總是擔心著「未來會發生什麼事」，而教練就像彭彭與丁滿，用這魔法咒語告訴我：「別擔心，開心生活吧！」。

我突然明白人生的有限性，每一個選擇都意味著放棄無數可能，但正因如此，才能細細品味當下的美好，成就現在或未來的自己。

由於時差，我過了此生最長的生日，從昨天開始收到很多朋友的祝福，但這次少了朋友的喧鬧和家人的擁抱，突然有些不習慣，也有點想家了。

「Be a Survivor! 」

這是我今年送給自己的禮物！最後，祝32歲的我生日快樂ㄛ

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