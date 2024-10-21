唱紅《咒術迴戰》主題曲　日創作歌手將首度來台...韓饒女歌手也同場

記者蔡琛儀／台北報導

第15屆金音創作獎將於下週六舉行，繼公布金曲歌后鄭宜農與南韓民謠才女李瀧將攜手演出外，又宣佈當天還有南韓嘻哈女歌手SINCE、曾演唱人氣動漫《咒術迴戰》第二季主題曲的日本音樂才子キタニタツヤ（Tatsuya Kitani）、以及台灣本土樂團傷心欲絕、當代電影大師、陳嫺靜、露波合唱團與伍思凱女兒、海豚刑警主唱伍悅共演等。

▲▼日本歌手キタニタツヤ（Tatsuya Kitani）、南韓嘻哈女歌手SINCE將出席金音創作獎。（圖／必應提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

SINCE自南韓嘻哈選秀節目《Show Me The Money》比賽亞軍出身，霸氣粗曠的饒舌技巧成為個人鮮明特色而備受各界關注，她今年三月才受邀來台開唱，此次又獲金音創作獎邀請再次來台演出，一年內就來兩次台灣。將與《大嘻哈時代》Gummy B、wannasleep組成的雙人組「夜間限定NIGHTONLY」合作，這是雙方首次合作，預期將為台、韓饒舌角力戰再添新篇章。

▲伍思凱女兒、海豚刑警主唱伍悅將出席金音創作獎演出。（圖／必應提供）

而日本音樂才子キタニタツヤ則是首次來台，他在日本唱過動畫《BLEACH死神 千年血戰篇》片頭曲〈スカー( SCAR)〉及《和平世代的韋駄天們》的片頭曲〈聖者の行進〉而獲得樂迷喜愛，最廣為人知的莫過於唱紅《咒術迴戰》第2季「懐玉‧玉折」的片頭曲〈青のすみか〉，也讓他於去年首度登上日本紅白歌合戰舞台。