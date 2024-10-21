頒獎比入圍緊張！Darren展誠意「親自設計服裝」才華超頂

記者許逸群／台北報導

Darren邱凱偉日前與「戲裡的媽媽」鍾欣凌一起擔任第59屆金鐘獎頒獎人，他笑說，在得知要接下頒獎任務時，心情簡直比當時入圍還要緊張。他透露，之前與鍾欣凌透過電話討論，在後台準備時也一直重複排練，很怕唸錯或漏唸得獎者的名字。而兩人在台上的互動也笑翻一票網友，直呼母子檔超有默契。

▲Darren為金鐘獎頒獎特地親自設計服裝。（圖／杰威爾音樂提供）

接獲頒獎邀約後，Darren就很期待這場盛會，為了表示對獎項的重視，身兼視覺傳達設計師身分的他，耗時約兩周時間，親自設計服裝，這也是繼第56屆金鐘獎之後再度與黑禮帽西服主理人董彥秀，聯手訂製打造自己的金鐘禮服，落地背心與大墊肩的設計更讓他氣質與眾不同。

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▲Darren與「媽媽」鍾欣凌默契十足。（圖／杰威爾音樂提供）

Darren表示：「能有機會將表演藝術加上自己喜歡的服裝元素跨界設計在這次59屆金鐘獎頒獎典禮上覺得很榮幸也很開心。」注重細節的他額外藏了個小心思，特別挑選有場記板圖案的袖釦向所有為戲劇努力的夥伴們致敬。

今年除了解鎖頒獎人身份，Darren也參與了許多作品的拍攝，同時期許自己在戲劇上能夠更突破，期待明年也能與優秀的演員們在金鐘一較高下，一起邁向下一個里程碑。