記者潘慧中／綜合報導

「國光女神」梁云菲（Nana）2022年5月認愛圈外男友小銨，不時會在社群網站分享愛情生活。沒想到，她18日突發文寫下「好好的說再見」，讓粉絲不免擔心是否分手。在沒有證實的情況下，她20日陸續PO出一張掉淚照說：「沒牽掛在臺灣了。」

▲梁云菲PO感慨文。（圖／翻攝自Threads／nanaliangbadgal）



照片中，可以看到梁云菲以一頭及胸長捲髮入鏡，雙頰掛著兩行眼淚，「淚水是，人類所能製造，最小的海洋。淚失禁體質的我，卻迷失在自己的汪洋。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲梁云菲上傳流淚照。（圖／翻攝自Threads／nanaliangbadgal）



5個小時後，梁云菲再度於Threads發文，並有感而發地說「現在沒牽掛在臺灣，可以去世界流浪了」，讓不少粉絲都相當擔心、紛紛留言給安慰：「還是要照顧好自己。」

▲梁云菲被爆分手。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）



事實上，儘管狀似有心事，梁云菲19日依舊出席了臺北時裝週，只見她身穿一件網狀洋裝，大膽展露內搭的黑色內衣褲，東西半球、穠纖合度的雙腿在鏡頭前一覽無遺，顯見敬業態度。

▲▼梁云菲爆分手後照常出席臺北時裝週。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）

