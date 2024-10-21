他用生命換來健康的拍攝環境！　施名帥嘆「雄爺走後⋯」劇組不一樣了　

記者蕭采薇／專訪

38歲的攝影師黃柏雄獲得本屆金鐘獎特別貢獻獎，他是影集《初擁》的攝影師，卻在2022年在苗栗神仙谷拍攝時，因劇組安全措施疏忽，不慎從25公尺高的岩石平台墜落溪谷身亡。先前施名帥接受《ETtoday星光雲》專訪時，也坦言如今劇組的工作環境比以前健康了許多，「從雄爺離開了之後⋯」

▲施名帥為新片《乒乓男孩》接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

施名帥為新片《乒乓男孩》接受《ETtoday星光雲》專訪，出道16年的他，對於拍戲環境的變化非常有感。他舉例：「現在劇組比較不會罵來罵去，以前都會有燈光師、攝影師，在耳機裡罵助理啊、罵演員啊，現在都不會用罵的，會溝通。」

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他坦言，剛出道時，常會覺得「工作人員都很像流氓」，不論是被喊卡、或是NG，都會接收到很多負面情緒，現在反而是工作現場大家看起來都非常專業，施名帥也說：「後來我自己變成前輩，我就覺得，絕對不要這樣對後輩。」

當然有明顯改善的，還有片場環境安全和工時，像是沒日沒夜翻班拍攝的狀況，以及幾乎沒有休假的情形，真的少了很多。施名帥說：「以前連過年都最多放三天，現在最少都可以到初五再開工。」那麼是什麼時候，環境開始改變了，施名帥語氣一沉，感嘆的說：「就是從雄爺離開了之後。」

▲第59屆金鐘獎「特別貢獻獎」頒給已故攝影師黃柏雄。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

黃柏雄離世後兩天，金鐘獎頒給他「特別貢獻獎」，由遺孀楊斯羽上台致詞。她表示，黃伯雄一直都是認真又努力的人，她很崇拜老公，但卻沒當面和黃柏雄說過，「因為我只在乎他什麼時候回家。」

楊斯羽也藉此機會向資方喊話，請把所有演員及工作人員當作自己的孩子，好好照顧並疼惜，以及好好做好前置作業，「不要邊拍邊改，到了現場改了又改。」楊斯羽也痛心表示：「請您督促他們，不只是科技的進步，思維也要跟著進步，請善用科技打造最良好的環境，請您強制他們確實準備好了再開機。」