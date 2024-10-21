ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

他用生命換來健康的拍攝環境！　施名帥嘆「雄爺走後⋯」劇組不一樣了　

記者蕭采薇／專訪

38歲的攝影師黃柏雄獲得本屆金鐘獎特別貢獻獎，他是影集《初擁》的攝影師，卻在2022年在苗栗神仙谷拍攝時，因劇組安全措施疏忽，不慎從25公尺高的岩石平台墜落溪谷身亡。先前施名帥接受《ETtoday星光雲》專訪時，也坦言如今劇組的工作環境比以前健康了許多，「從雄爺離開了之後⋯」

▲▼ 施名帥,江宏傑《乒乓男孩》 平面專訪-施名帥。（圖／記者黃克翔攝）

▲施名帥為新片《乒乓男孩》接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

施名帥為新片《乒乓男孩》接受《ETtoday星光雲》專訪，出道16年的他，對於拍戲環境的變化非常有感。他舉例：「現在劇組比較不會罵來罵去，以前都會有燈光師、攝影師，在耳機裡罵助理啊、罵演員啊，現在都不會用罵的，會溝通。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他坦言，剛出道時，常會覺得「工作人員都很像流氓」，不論是被喊卡、或是NG，都會接收到很多負面情緒，現在反而是工作現場大家看起來都非常專業，施名帥也說：「後來我自己變成前輩，我就覺得，絕對不要這樣對後輩。」

當然有明顯改善的，還有片場環境安全和工時，像是沒日沒夜翻班拍攝的狀況，以及幾乎沒有休假的情形，真的少了很多。施名帥說：「以前連過年都最多放三天，現在最少都可以到初五再開工。」那麼是什麼時候，環境開始改變了，施名帥語氣一沉，感嘆的說：「就是從雄爺離開了之後。」

▲▼第59屆金鐘獎，特別貢獻獎，黃柏雄VCR。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

▲第59屆金鐘獎「特別貢獻獎」頒給已故攝影師黃柏雄。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

黃柏雄離世後兩天，金鐘獎頒給他「特別貢獻獎」，由遺孀楊斯羽上台致詞。她表示，黃伯雄一直都是認真又努力的人，她很崇拜老公，但卻沒當面和黃柏雄說過，「因為我只在乎他什麼時候回家。」

楊斯羽也藉此機會向資方喊話，請把所有演員及工作人員當作自己的孩子，好好照顧並疼惜，以及好好做好前置作業，「不要邊拍邊改，到了現場改了又改。」楊斯羽也痛心表示：「請您督促他們，不只是科技的進步，思維也要跟著進步，請善用科技打造最良好的環境，請您強制他們確實準備好了再開機。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

推薦閱讀

楊銘威嗆老婆：《有生之年》就妳沒得！　方志友秒回「我有金馬獎」

楊銘威嗆老婆：《有生之年》就妳沒得！　方志友秒回「我有金馬獎」

郝劭文赴陸「賺夠了」想帶妻小回台！　朱延平：他一年賺的比我一輩子還多

郝劭文赴陸「賺夠了」想帶妻小回台！　朱延平：他一年賺的比我一輩子還多

柯佳嬿真的跳16蹲了！幽默回「很傷膝蓋」　甜閃坤達：多了看男團的眼光

柯佳嬿真的跳16蹲了！幽默回「很傷膝蓋」　甜閃坤達：多了看男團的眼光

林志玲曬下衣失蹤居家照！　抬腿飛踢「一字馬」辣翻全場

林志玲曬下衣失蹤居家照！　抬腿飛踢「一字馬」辣翻全場

連恩佩恩墜樓前「房間一片狼藉」！　桌上發現白色粉末、打火機

連恩佩恩墜樓前「房間一片狼藉」！　桌上發現白色粉末、打火機

他用生命換來健康的拍攝環境！　施名帥嘆「雄爺走後⋯」劇組不一樣了　

他用生命換來健康的拍攝環境！　施名帥嘆「雄爺走後⋯」劇組不一樣了　

昔留陰影！陳致遠夫婦砸6位數開茶餐廳　林秀琴站廚房崩潰：一直懷疑人生

昔留陰影！陳致遠夫婦砸6位數開茶餐廳　林秀琴站廚房崩潰：一直懷疑人生

金鐘獎／林心如慌亂上台「楊謹華1舉動急擋下」！　網感動：真的好姊妹

金鐘獎／林心如慌亂上台「楊謹華1舉動急擋下」！　網感動：真的好姊妹

孫芸芸扮暗黑兔女郎「超兇事業線」包不住　性感撥髮畫面超撩人！

孫芸芸扮暗黑兔女郎「超兇事業線」包不住　性感撥髮畫面超撩人！

金鐘59戲劇完整得獎名單！楊謹華32年來首奪金鐘　《八尺門》奪7獎

金鐘59戲劇完整得獎名單！楊謹華32年來首奪金鐘　《八尺門》奪7獎

許瑋甯上台狂摸肚…網猜懷孕有喜　本尊認「最大好消息」回應了！

許瑋甯上台狂摸肚…網猜懷孕有喜　本尊認「最大好消息」回應了！

直擊／「一世代」台粉聚集信義區！　雨中送別連恩：向青春告別

直擊／「一世代」台粉聚集信義區！　雨中送別連恩：向青春告別

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

楊銘威嗆老婆：《有生之年》就妳沒得！　方志友秒回「我有金馬獎」

郝劭文赴陸「賺夠了」想帶妻小回台！　朱延平：他一年賺的比我一輩子還多

柯佳嬿真的跳16蹲了！幽默回「很傷膝蓋」　甜閃坤達：多了看男團的眼光

林志玲曬下衣失蹤居家照！　抬腿飛踢「一字馬」辣翻全場

連恩佩恩墜樓前「房間一片狼藉」！　桌上發現白色粉末、打火機

他用生命換來健康的拍攝環境！　施名帥嘆「雄爺走後⋯」劇組不一樣了　

昔留陰影！陳致遠夫婦砸6位數開茶餐廳　林秀琴站廚房崩潰：一直懷疑人生

金鐘獎／林心如慌亂上台「楊謹華1舉動急擋下」！　網感動：真的好姊妹

孫芸芸扮暗黑兔女郎「超兇事業線」包不住　性感撥髮畫面超撩人！

金鐘59戲劇完整得獎名單！楊謹華32年來首奪金鐘　《八尺門》奪7獎

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

施名帥, 黃柏雄, 金鐘獎, 特殊貢獻獎

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 他用生命換來健康的拍攝環境！　施名帥嘆「雄爺走後⋯」劇組不一樣了　
  2. 尼克星約會F級辣模！車上「突襲式吻別」掀8000人暴動：高血壓了
  3. 直擊／「一世代」台粉聚集信義區！　雨中送別連恩：向青春告別
  4. 柯佳嬿真的跳16蹲了！幽默回「很傷膝蓋」　甜閃坤達：多了看男團的眼光
  5. 林志玲曬下衣失蹤居家照！　抬腿飛踢「一字馬」辣翻全場
  6. 《衝衝衝》遭質疑「剪掉徐乃麟爭議片段」　小編直球回應網幫叫屈
  7. 36年來首度！傳奇歌姬西卿《霹靂盛典》領軍開唱
  8. 《有生之年》風光奪6大獎！林心如嗨喊「得獎的都送鳳凰電波」
  9. 《還珠格格》紫薇1動作超荒唐！　26年後重播…網：寵物溝通祖師爺
  10. 孫芸芸扮暗黑兔女郎「超兇事業線」包不住　性感撥髮畫面超撩人！

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366