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停車3小時！日諧星驚見停車費「高達53萬」傻眼...原因曝

日本諧星文田大介日前在付費停車場停了3小時，要繳費時卻見53萬日圓的驚人數字。（圖／翻攝自X／@ff190mm）

▲日本諧星文田大介停車3小時，繳費時發現費用竟高達53萬日圓。（圖／翻攝自X／@ff190mm）

圖文／CTWANT

日本搞笑二人組「圍棋將棋」之一的諧星文田大介，日前在付費停車場停車約3小時，當他準備繳費時，卻發現費用高達53萬9110日圓（約新台幣11.5萬元），讓他嚇得將畫面分享在社群平台，也引發網友熱議。

根據《產經新聞》等日媒報導，文田大介12日在社群平台X曬出一張照片，只見他在東京品川區的Times停車場停車3小時後，繳費機卻顯示需要支付53萬9110日圓才可通過，讓他不禁疑惑道「1小時就要18萬日圓（約3.8萬元新台幣）嗎？」

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貼文一經曝光，觀看次數迅速超過120.8萬次，不少網友就驚嘆，「是不是出了什麼問題？可以打電話給管理公司，希望你平安離開」、「所以你有完成繳費嗎？」「即使停1整天車，上限也只到1500日圓吧」、「確定不是110日圓嗎」。

後來，文田大介於18日更新狀況，透露整起事件已經安全解決了，也表示自己當時是不小心放入了舊停車票，才會出現烏龍，在他重新放進正確的停車票後，便順利以正常金額繳費離開。文末，他也強調，「停車場沒有發生任何機械故障或類似的問題，我對給您帶來的不便表示歉意」。

對此，經營管理Times停車場的PARK24 GROUP負責人員則針對此事提醒，公司是以正規的停車費用提供服務，也呼籲民眾在結帳後應立刻離開，並要記得丟棄已使用過的停車票。

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