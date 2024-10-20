記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星黃曉明和網紅葉珂的戀情備受關注，而女方近期也因為直播中的部份發言，引來網友議論。對此，黃曉明20日出席公開活動時，回應了近來的爭議，不過他的話也被批「不如不出聲」。

▲黃曉明在9月公開認愛葉珂。（圖／翻攝自微博／黃曉明、葉珂kerr）

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黃曉明20日為粉絲見面會現身，表示：「如果我的事情能夠讓大家樂呵一下的話，這也是一件很樂呵的事情，人生無非就是我笑笑別人，別人笑笑我，所以大家一起加油吧。」被視為是在回應近來的風波。

▲▼黃曉明出席活動。（圖／翻攝自微博）

不過，由於葉珂除了「覺得在學校上廁所粗魯」、「獨one無two」等事件，日前還脫口指伍佰的歌曲「猥瑣」，因此黃曉明的回應仍讓網友不滿直說「你女友這樣詆毀別人，難道不應該道歉嗎」、「都變成一個笑話了，還樂呵樂呵」；也有人表示「拜託，這是人家在粉絲見面會上對粉絲說的，不要斷章取義」、「他女朋友是成年人，他說的是他的事情（別人笑話他的事情），他沒有義務為女朋友的行為道歉」。

▲網友的反應。（圖／翻攝自微博）

另一方面，伍佰的粉絲近日與主持人張大大連線，質問葉珂「有沒有讀過書」、「知不知道什麼叫猥瑣」，認為葉珂的用詞對伍佰本人及粉絲都很失禮，要求對方出來道歉。而網紅講師張雪峰在別的直播中，也表示：「我覺得說人猥瑣是需要道歉的，她說別人也就算了，說我的偶像。」