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見「台版孔劉」梁赫群本尊 ！ 　韓國人真實反應曝光：會生氣

記者孟育民／台北報導

梁赫群日前參加八大綜合台《WTO姐妹會》，與新住民分享各地文化禁忌，主持人郭彥均好奇新住民看到自稱「台版孔劉」梁赫群的反應，來自韓國Jina直言：「有可能會生氣 ! 」現場梁赫群開玩笑回應：「有什麼好氣？」還要Jina上網搜尋一下，「妳現在搜尋孔劉，出來的大部分都是我的照片，因為我已經洗版了。」

▲▼郭彥均與韓國人分享梁赫群是台版孔劉。（圖／八大提供）

▲郭彥均與韓國人分享梁赫群是台版孔劉。（圖／八大提供）

在八大綜合台《WTO姐妹會》日前轉戰每晚十點播出，節目邀請新住民分享各國的禁忌，其中韓國的喝酒文化令眾人備感壓力，來自日本的西田惠里奈透露，一次與韓國朋友喝啤酒時，順手將服務生送上的啤酒遞給對方，最後對方因為手中那杯啤酒的泡泡比較多而生氣，讓她相當錯愕。

來賓陳天仁則表示在20歲左右時，因為沒化妝出門，遭日本朋友冷落，她說：「當學生根本不會想要畫多精緻的妝，也不會特別擦口紅，但日本朋友就很介意這件事情，覺得我沒有看重這段友情。」來自日本的西田惠里奈也解釋，「日本人覺得化妝多半是尊重，因為我們希望身邊的朋友也是漂亮的。」

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▲▼郭彥均與韓國人分享梁赫群是台版孔劉。（圖／八大提供）

▲陳天仁分享自己遭日本人排擠故事。（圖／八大提供）

另外，新住民在《WTO姐妹會》分享對台灣文化不解的地方，來自香港的Jenny表示：「香港的中文全名可以說是不能告訴別人的秘密，連名帶姓的叫，不是認識很久的老同學，就是非常要好的朋友，因此我剛來台灣的時候，看到公司通訊錄有我的全名讓我覺得好赤裸。」

▲▼郭彥均與韓國人分享梁赫群是台版孔劉。（圖／八大提供）

▲來自香港的Jenny分享香港人的全名是不能說的秘密。（圖／八大提供）

梁赫群不禁好奇反問：「有些外號，比如『大嘴君』聽起來更恐怖？」Jenny卻說：「感覺是更親切了，我給妳花名，妳都回應我的話，代表我們是麻吉。」讓眾人忍不住直呼：「文化大不同！」

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梁赫群, 台版孔劉, 孔劉, WTO姐妹會

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