4明星好友同晚得金鐘獎！3年前同框片被挖出…網朝聖：全得獎太強

記者陳芊秀／綜合報導

第59屆金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮昨日（19）圓滿落幕，各個獎項競爭激烈，而8度入圍金鐘的楊謹華首度破蛋奪獎，鄭元暢奪金鐘男配角時坦言花了21年走到這裡，每位得獎者致詞都令人動容。有網友曬照「四個好朋友同晚一起得獎」，吸引大批網友朝聖。

▲鄭元暢、楊謹華、許瑋甯、吳慷仁4人同框片被挖出。（圖／翻攝自YouTube）

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有網友在Threads上發文表示，「四位好友同晚獲獎，這種情誼真是難得可貴」，並附上4位明星的合照。照片中正好是奪戲劇節目男主角的吳慷仁、戲劇節目女配角的楊謹華、男配角的鄭元暢，以及迷你劇集女主角的許瑋甯。

原來鄭元暢曾在個人頻道開設節目「鄭元暢之不專業廚房」，時常找好友一起上節目邊聊天邊做菜。節目3年前錄過年特輯，找來好友許瑋甯，楊謹華、當時還介紹新朋友吳慷仁，4人喝茫聊開還玩撲克牌，錄到尾聲已經完全放開。

▲鄭元暢、楊謹華、許瑋甯、吳慷仁3年前一起錄過年特輯。（圖／翻攝自YouTube）

這四位明星不僅是朋友，還在金鐘59一起獲得大獎，影片再吸引網友去朝聖留言「恭喜全數四位俊男美女奪得59屆金鐘獎」、「因為金鐘獎想到這集，今年2024這四位全得獎！太強」、「這是金鐘59組合」、「今天這四個人同時得金鐘，必須來神串留名！這上下集爆好笑，愛死」。

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