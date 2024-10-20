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陸綜找「哈利波特榮恩」當導師！老班底趙薇被消失…百度沒她名字

記者陳芊秀／綜合報導

大陸演員競技真人秀《演員請就位》將推出第3季，導師名單傳出將邀請《哈利波特》飾演「榮恩」的英國演員魯伯特葛林特，以及法國演員伊莎貝雨蓓，再加上章子怡、陳凱歌。消息曝光隨即引發陸網討論，而連兩季出任導師的趙薇沒有在名單中，連節目「百度百科」的介紹都遭除名。

▲▼《演員請就位》第3季擬邀導師名單。（圖／翻攝自微博）

▲▼《演員請就位》第3季擬邀導師名單。（圖／翻攝自微博）

▲《演員請就位》第3季擬邀導師名單。（圖／翻攝自微博）

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繼《歌手2024》找來葛萊美歌手參戰，掀起全大陸「守住國門」的討論熱度。以演員競演為主題的《演員請就位》近日公開擬邀導師陣容，導演陳凱歌是第1、2季的老班底，章子怡走紅國際影壇，被陸網暱稱「國際章」，而魯伯特葛林特因電影《哈利波特》榮恩一角爆紅全球，伊莎貝雨蓓是柏林、坎城、威尼斯3大影展的大滿貫影后，2009年受邀來台擔任金馬影展大師講堂的講師。

▲▼《演員請就位》第3季擬邀導師名單。（圖／翻攝自微博）

▲《演員請就位》第3季擬邀導師名單已經被列進知名資訊網站豆瓣。（圖／翻攝自微博）

陸網對於第3季導師陣容反應兩極。網友輪番留言「不要丟臉丟到國外啊」、「真的假的啊？中外表演體系完全不一樣啊」。更有人質疑魯伯特葛林特的資歷「請榮恩完全沒說服力啊，現在也就算歐美18線吧」。

趙薇《還珠格格》爆紅後也在影壇闖出一片天。她近年疑似遭到封殺，已經鮮少在大小螢光幕露臉，過去是《演員請就位》連2季的導師，並挖掘張哲瀚簽為旗下藝人，不料兩人雙雙被列為「劣跡藝人」，《演員請就位》在大陸「百度百科」介紹更沒有她的名字。不少網友直言「前兩季每期都追，因為有趙薇」、「這倆外國人就比趙薇zz正確（政治正確）嗎？對外國人如此寬容，對自己人一審再審」、「懷念趙薇，她是有真貨的」、「沒有趙薇 沒人看」、「想念趙薇」。

▲▼《演員請就位》第3季擬邀導師名單。（圖／翻攝自微博）

▲趙薇是《演員請就位》第1、2季班底導師。（圖／翻攝自微博）

▲▼《演員請就位》第3季擬邀導師名單。（圖／翻攝自微博）

▲《演員請就位》百度百科介紹少了趙薇名字。（圖／翻攝自微博）

《演員請就位》邀請演員參與拍短片進行演技考核，加上觀眾票選，最後導師會挑「最終選擇演員」，還有觀眾選出「最受觀眾認可演員」，最後是「最佳演員」。第一季最佳演員是牛駿峰，第二季是香港演員胡杏兒。

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演員請就位, 哈利波特, 榮恩, 趙薇

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