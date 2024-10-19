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金鐘／楊謹華後台「親眼確認」得獎　槓龜7次…唯一沒做1事就中了

記者黃庠棻／台北報導

第59屆戲劇類金鐘獎在19日於台北流行音樂中心登場，典禮主持人的重責大人由姚淳耀扛下，與會嘉賓包含賈靜雯、李銘順、許瑋甯、林依晨、林心如等人，陣容星光熠熠，稍早典禮已盛大開幕，死亡之組「戲劇節目女配角獎」結果公開。

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▲▼ 30戲劇節目女配角獎-楊謹華。（圖／記者黃克翔攝）

▲楊謹華終於奪得金鐘獎。（圖／記者黃克翔攝）

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楊謹華出道32年8度入圍金鐘獎，終於在今年以《不良執念清除師》奪下戲劇節目女配角獎，她一聽到自己名字先是愣了好幾秒，後來就忍不住在台上暴哭。

▲▼ 30戲劇節目女配角獎-楊謹華。（圖／記者黃克翔攝）

▲楊謹華終於奪得金鐘獎。（圖／記者黃克翔攝）

接著，楊謹華在後台接受訪問時，先是直呼「很不真實，像在演戲」，坦言自己確實等獎座到來等了有一段時間，過去每一次入圍都會在典禮前事先寫好感言，但這一次卻沒有特別先準備，覺得就以平常心面對，沒想得「唯一沒準備」的一次就得獎了。

▲▼ 30戲劇節目女配角獎-楊謹華。（圖／記者黃克翔攝）

▲楊謹華終於奪得金鐘獎。（圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，楊謹華也不忘感謝周遭的親朋好友，說道「演戲的人只要拍戲就像瘋子，這輩子最幸運的就是做演員這件事」，也不忘放閃老公表示丈夫有陪她一起梳化，但這一次選擇在家觀看直播支持她，更開玩笑「可能之前每次來都大受打擊吧」。

▲▼ 30戲劇節目女配角獎-楊謹華。（圖／記者黃克翔攝）

▲楊謹華終於奪得金鐘獎。（圖／記者黃克翔攝）

►更多【第59屆金鐘獎】相關新聞

此外，楊謹華還笑說她在領完獎，特地在後台看了一眼表單，親眼確認過表單上是自己的名字才相信自己得獎。而她因為太過緊張，忘記感謝評審，也在眾人面前多次重複「感謝評審」，更拜託在場所有媒體要記得幫她感謝評審，氣氛逗趣又感動。

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