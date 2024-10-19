鍾明軒校園拍片「警衛遭調職真正原因曝」！　經紀人二度發聲道歉校方

記者孟育民／台北報導

網紅鍾明軒日前與友人進入新竹高工拍片，使用已完工但尚未驗收的操場，沒想到遭爆料害得警衛調職。事後校長陳世程證實此事，「鍾明軒在校友帶領下進入校園，也的確有向警衛打過招呼，不過警衛卻未進行人員登記，也未向校方通報。」事件發燒至今，鍾明軒經紀人二度發聲道歉校方！

▲鍾明軒因在進校園拍片，鬧出不少風波。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）

鍾明軒拍片分享一對台灣男友與陸籍女友結婚的過程，並擔任結婚攝影師，拍下兩人辦理結婚登記，還去學校跑操場。然而這段操場影片被網友指「兄弟你擅闖校園跑個操場直接害一個警衛被開除」。新竹高工校長陳世程事後證實，事件發生的確在放學時段，鍾明軒在校友帶領下進入校園，也的確有向警衛打過招呼，不過警衛卻未進行人員登記，也未向校方通報。由於該名警衛過去工作有多次犯錯的情況，所以將他調職。

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鍾明軒經紀人在風波第一時間就緊急處理，確認是警衛疏忽，然而在聲明中卻不慎將「警衛」打成「校方」，造成外界誤會。對此，經紀人二次發聲，也向新竹高工道歉，「對學校造成困擾感到萬分抱歉。」雙方目前已達成協議，盼風波能早日平息。

鍾明軒經紀人完整聲明

關於今日各媒體報導鍾明軒先生與友人進入新竹高工校園一事，相關細節及校長回應媒體皆有報導，在此不予詳述。

唯對於媒體刊載鍾明軒經紀人回應此事件乃「校方疏忽」一節，在此雙方溝通後特予聲明：

本事件乃警衛人員未善盡校園安全管制的職責，在未取得校方同意之下擅自允許外人進入，是為警衛人員之疏失。

為維護校譽，校方看到報導後立即去電經紀人表示抗議，經紀人說明該報導用詞是溝通上經紀方窗口文字提供的落差，並非他的本意，對學校造成困擾感到萬分抱歉。

稍早經紀方已聯繫各媒體進行報導文字更正，雙方協調後提供聲明稿。在此說明予關心此事的師生、校友及社會大眾知曉，亦希望此事不要再耗費眾人的心力及社會資源，盡速落幕，謝謝。

