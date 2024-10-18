變裝皇后飛帆與立委黃捷逗趣比美！　同運先驅現身力挺酷兒影展

記者蕭采薇／台北報導

第十一屆台灣國際酷兒影展17日開幕，上百位橫跨各領域的藝文人士齊聚支持LGBTQ+族群，包括同運先驅祁家威、同運推手尤美女律師、彩虹平權大平台、台灣同志諮詢熱線協會、婦女新知基金會等性平團體。

▲變裝皇后飛帆與立法委員黃捷逗趣比美。（圖／酷兒影展提供）

影視圈方面，包括《幹鬼屁事》導演雲翔及演員劉宜豪、《山雨欲來》導演莊詠翔；今年入圍奧斯卡《金門》導演江松長、金馬獎導演郭珍弟、票房破億《 富都青年》製片張煒珍等人。以及立法委員黃捷等各界貴賓。



「同運推手」律師尤美女致詞時表示，同婚通過五週年了，每年參加酷兒影展，至今也邁入第十一年了，看酷兒影展可以看到不同的生命故事，感受別人的生命經驗，培養自己的同理心。

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▲同運推手律師尤美女，為酷兒影展開幕式致詞。（圖／酷兒影展提供）

開幕片《愛神來啦》描述阿拉伯裔非二元性別的變裝皇后與富家小開如何跨越階級、身分認同的框架， 因有要事無法來台的導演阿姆魯艾卡迪，特地透過影片向全場觀眾致意表示，身為一位酷兒阿拉伯作家與導演，阿拉伯人和酷兒族群常被定義是受害者或壞人，「無法用自己的方式述說我們的故事，因此《愛神來啦》是一個象徵性的抗議，透過極大的歡樂來述說酷兒阿拉伯故事。」

▲同運先驅祁家威，出席酷兒影展開幕式。（圖／酷兒影展提供）

阿姆魯艾卡迪表示，故事充滿歡樂、混亂和矛盾，「這部片真的是給變裝皇后的情書」，讓映後分享的變裝皇后飛帆感同身受地說，片中很多劇情「欸這就是我啊」，希望大家可以看見變裝皇后的處境。 酷兒影展活動詳情請上官網及社群，購票請上ibon售票系統。

▲《幹鬼屁事》導演雲翔及演員劉宜豪，出席酷兒影展開幕式。（圖／酷兒影展提供）