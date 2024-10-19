瑟七寫真月曆搶先曝光　獻出超狂長輩圖要你好看

記者葉文正／台北報導

擁有甜美可愛外型和性感傲人身材的統一獅 UNI-GIRLS 瑟七，透過無限魅力與活力，在各大活動中累積了無數粉絲的喜愛，更被譽為「南台灣最頂啦啦隊」。

▲瑟七寫真。（圖／尖端出版）

隨著新的一年即將到來，《2025瑟七寫真月曆》終於正式推出！這本充滿甜蜜女友視角的月曆專為你設計，讓你在翻閱每一頁時都能感受到幸福氛圍。《2025瑟七寫真月曆》尖端限定版，將於10月23日（三）搶先開放預購！

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▲瑟七比基尼造型。（圖／尖端出版）

在此本寫真月曆當中，瑟七的多樣魅力得到了充分展現，從性感泳裝到可愛休閒風格，都讓大家心動不已，完美呈現充滿女友感的甜美洋溢氣息。每一幅照片都捕捉了她的青春與活力，無論是悠閒的海邊時光，還是精緻的室內拍攝，透過不同表情，全數展現出屬於瑟七的獨特魅力。

▲鄰家女孩造型。（圖／尖端出版）

《2025瑟七寫真月曆》尖端限定版當中內容物不僅有一本精美寫真月曆，裡面更同時含有四張不同照片的明信片，讓粉絲在這本月曆當中找到屬於自己的小確幸，收藏美好與瑟七的甜蜜！

▲瑟七桌曆。（圖／尖端出版）

《2025瑟七寫真月曆》尖端限定版 將於10月23日（星期三）00:00開放預購，喜愛瑟七的粉絲們千萬不要錯過這次難得的機會！讓我們一起收藏這份甜蜜瞬間，讓這份月曆成為你生活中的一部分，陪伴你迎接每一個充滿希望的日子！