金鐘59準視后確定缺席典禮！　「南下嘉義一日限定」原因曝光

記者黃庠棻／台北報導

唐美雲歌仔戲團受到文化部邀請，參與「文化平權巡演－庄頭劇場藝日限定」系列活動，將於10月19日（星期六）在嘉義文化公園帶來「一日限定」的孟婆客棧特別版演出，而且僅此一檔，錯過不再。

▲唐美雲歌仔戲團南下演出《星光版孟婆客棧：世紀婚禮》。（圖／唐美雲歌仔戲團提供）

雖然是快閃，但唐美雲歌仔戲團一點也不馬虎，為了回饋嘉義鄉親，唐美雲斥資重金再度擴展「孟婆宇宙」，推出全新內容的《星光版孟婆客棧：世紀婚禮》，保證不同於之前的電視劇與劇場版。唐美雲表示「孟婆客棧真的很忙，不但要滿足轉生者各種稀奇古怪的願望，現在連婚宴都要幫忙籌辦，歡迎鄉親們帶著全家一起來吃喜酒，萬千帆老闆請客！」

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▲唐美雲歌仔戲團南下演出《星光版孟婆客棧：世紀婚禮》。（圖／唐美雲歌仔戲團提供）

唐美雲歌仔戲團去年12月的庄頭劇場是辦在宜蘭的羅東文化工場，為鄉親們帶來官場喜劇《天鵝宴》，結果剛好遇到超級寒流，刺骨寒風加上連綿細雨，讓演員們邊流鼻涕邊演出，留下了非常深刻的印象，幸好觀眾們的熱情成功地打敗了寒冷，讓整個場子熱鬧滾滾。

▲唐美雲歌仔戲團南下演出《星光版孟婆客棧：世紀婚禮》。（圖／唐美雲歌仔戲團提供）

今年的嘉義演出肯定舒服又浪漫，唐美雲特別將榮獲2022年金鐘獎「戲劇節目創新獎」的電視版《孟婆客棧》裡面大受歡迎的第一單元，也就是梁山伯與祝英台的故事加以改編，並且與小咪老師一起齊聚客棧裡的狡怪員工蔡振南、方馨、許富凱與方宥心，攜手打造一場萬眾期待的世紀婚禮。

▲唐美雲歌仔戲團南下演出《星光版孟婆客棧：世紀婚禮》。（圖／唐美雲歌仔戲團提供）

同時，八點檔知名女星蘇晏霈也特邀成為活動主持人，並且在劇中客串記者一角；而樓心潼也會做為本齣新戲的彩蛋，以全新的角色為這場喜宴帶來驚喜。而方宥心以《早點回家》入圍本屆金鐘獎最佳女主角，但她卻不克出席典禮，原來就是為了下嘉義演出《孟婆客棧》。

▲方宥心憑藉《早點回家》入圍金鐘獎最佳女主角。（圖／大愛提供）

唐美雲表示「演員與製作團隊為了讓這場世紀婚禮圓滿成功，每個人都投注了巨大的心力，希望藉著梁山伯與祝英台的終極幸福，撫慰並感動每位觀眾的內心，就讓我們一起在歡笑中見證有情人終成眷屬的奇蹟，10月19日嘉義見！」