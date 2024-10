金鐘獎／Lulu辣露鳥仔腿！粿粿逆天纖腰超仙　網讚嘆：身材絕了

記者田暐瑋/綜合報導

第59屆金鐘獎「節目類」頒獎典禮18日登場,Lulu、庹宗康、粿粿、任容萱、夏浦洋以《山裡來了熊孩子》入圍本屆益智及實境節目主持人獎,她身穿一套白色毛絨裝,搭配迷你裙,整體造型既俏皮又時尚,腳上的高筒毛靴更增添了一份可愛感,特別的是,衣服上還印著狗狗臉,展現她的獨特品味。

►更多【第59屆金鐘獎】相關新聞

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼第59屆金鐘獎,節目類星光大道,《山裡來了熊孩子》Lulu(黃路梓茵)、庹宗康、任容萱、粿粿(江瑋琳)、夏浦洋。(圖/翻攝自YouTube/金鐘獎 Golden Bell Awards)

Lulu、庹宗康、粿粿、任容萱、夏浦洋帶著一群小朋友步上紅毯,被問到如何和小朋友打成一片?Lulu裝起童音:「我就把他們當姐妹,他們都是我的姐妹,當成姐妹就對了!」已經當媽媽的粿粿笑說:「就把自己變成小朋友,自己變成小朋友就跟他們一樣的身高做一樣的事情。」

▲▼《山裡來了熊孩子》工作團隊。(圖/攝影中心攝)



《山裡來了熊孩子》,集結超強卡司-Lulu黃路梓茵、庹宗康、任容萱、坤達、粿粿及夏浦洋,一同成為熊孩子陪伴員,為孩子們舉辦歡樂夏令營,帶著小朋友貼近大自然,體驗更多新鮮事。《山裡來了熊孩子》主持人之一的Lulu(黃路梓茵)絕對是本屆金鐘大贏家!她不僅靠《綜藝大熱門》入圍綜藝節目主持人獎,兒少《山裡來了熊孩子》也入圍,戲劇類更靠《此時此刻》入圍新人獎,個人獎大豐收,讓她認為自己是幸運又被愛的人。

▲▼第59屆金鐘獎,節目類星光大道,《山裡來了熊孩子》Lulu(黃路梓茵)、庹宗康、任容萱、粿粿(江瑋琳)、夏浦洋。(圖/翻攝自YouTube/金鐘獎 Golden Bell Awards)

得知自己入圍三獎Lulu開心到不行,她說:「From the bottom of my heart,我真的是一個幸運又被愛包圍的人!剛好最近看完《鬼才之道》,裡面在討論怎樣才算是被看到?看完電影我回家自己想了想,我覺得我正在做我喜歡的工作,並且與一群明白我價值的人一起並肩前行這樣的我,早就已經被看到。」