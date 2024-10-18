金鐘獎／Lulu辣露鳥仔腿！粿粿逆天纖腰超仙　網讚嘆：身材絕了

記者田暐瑋／綜合報導

第59屆金鐘獎「節目類」頒獎典禮18日登場，Lulu、庹宗康、粿粿、任容萱、夏浦洋以《山裡來了熊孩子》入圍本屆益智及實境節目主持人獎，她身穿一套白色毛絨裝，搭配迷你裙，整體造型既俏皮又時尚，腳上的高筒毛靴更增添了一份可愛感，特別的是，衣服上還印著狗狗臉，展現她的獨特品味。

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▲▼第59屆金鐘獎，節目類星光大道，《山裡來了熊孩子》Lulu（黃路梓茵）、庹宗康、任容萱、粿粿（江瑋琳）、夏浦洋。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

Lulu、庹宗康、粿粿、任容萱、夏浦洋帶著一群小朋友步上紅毯，被問到如何和小朋友打成一片？Lulu裝起童音：「我就把他們當姐妹，他們都是我的姐妹，當成姐妹就對了！」已經當媽媽的粿粿笑說：「就把自己變成小朋友，自己變成小朋友就跟他們一樣的身高做一樣的事情。」

▲▼《山裡來了熊孩子》工作團隊。（圖／攝影中心攝）



《山裡來了熊孩子》，集結超強卡司－Lulu黃路梓茵、庹宗康、任容萱、坤達、粿粿及夏浦洋，一同成為熊孩子陪伴員，為孩子們舉辦歡樂夏令營，帶著小朋友貼近大自然，體驗更多新鮮事。《山裡來了熊孩子》主持人之一的Lulu（黃路梓茵）絕對是本屆金鐘大贏家！她不僅靠《綜藝大熱門》入圍綜藝節目主持人獎，兒少《山裡來了熊孩子》也入圍，戲劇類更靠《此時此刻》入圍新人獎，個人獎大豐收，讓她認為自己是幸運又被愛的人。

▲▼第59屆金鐘獎，節目類星光大道，《山裡來了熊孩子》Lulu（黃路梓茵）、庹宗康、任容萱、粿粿（江瑋琳）、夏浦洋。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

得知自己入圍三獎Lulu開心到不行，她說：「From the bottom of my heart，我真的是一個幸運又被愛包圍的人！剛好最近看完《鬼才之道》，裡面在討論怎樣才算是被看到？看完電影我回家自己想了想，我覺得我正在做我喜歡的工作，並且與一群明白我價值的人一起並肩前行這樣的我，早就已經被看到。」

