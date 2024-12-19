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「夫妻都中風」75歲李炳輝接到尾牙了！　許常德曝他私下反應：很幸福

記者黃皓瑋／綜合報導

75歲的視障歌手李炳輝，曾以台語歌《流浪到淡水》紅遍全台，歷經2度中風的他，近年以街頭演出與零星商演維持生計，一度傳出陷入經濟困難，引發外界關切，不過資深音樂人許常德稍早公佈喜訊，透露李炳輝接到了今年首場尾牙表演，也分享了他不畏困境、正向樂觀的一面。

▲▼許常德、李炳輝。（圖／翻攝自Facebook／許常德的地下手記）

▲許常德（左）透露李炳輝接到了今年首場尾牙演出。（圖／翻攝自Facebook／許常德的地下手記）

李炳輝與他的太太近年身體狀況不佳，2人都曾中風，太太也檢查出患有帕金森氏症。許常德今（19日）分享去年探望李炳輝夫婦的情形，他回憶當時看到李炳輝沒接到尾牙場的新聞，因而動身到淡水拜訪他，在交流的過程中，他深刻感受到李炳輝的正向性格：「每一年年尾關於尾牙的新聞都會提到他，大家都會問，他幾乎成了尾牙的代言人了，但他都笑著說，那麼多藝人沒有尾牙表演場，但他是唯一年年大家都關心的，這個就很幸福，很感謝！」

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▲李炳輝提到受到江蕙照顧。（圖／記者葉文正攝）

▲李炳輝對於大眾的關心表示「很幸福、很感謝」。（圖／資料照／記者葉文正攝）

許常德也分享這場尾牙邀約的幕後故事，透露今年邀請李炳輝演出的廠商，先前也曾捐贈40萬元的商品，幫助台語歌后陳盈潔一臂之力：「這個廠商的總經理Fion就一股感動吧，就說他們公司尾牙可以邀請李炳輝大哥嗎？」許常德也透露自己正在構思如何呈現這場尾牙秀：「我要在12/25前，把這個尾牙秀的想法和音樂做出來，讓大家可以具體的（地）看到聽到這個秀可以很歡樂、很勵志、很節慶！！！」

許常德預告將在週六（21日）晚上8點時，開直播說明這場尾牙表演的構想，並喊話：「李炳輝老師和陳盈潔老師都很希望端出很棒的作品跟大家分享成果，而不是憐憫，只要有好的團隊，都可以做出很不一樣的作品喔！」貼文一出也讓不少網友直呼期待。

▼許常德臉書貼文。（翻攝自Facebook／許常德的地下手記。如遭刪除請見諒）

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李炳輝, 許常德, 陳盈潔

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