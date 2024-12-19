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《娛樂百分百》電視喊停　這一天要轉戰網路

記者葉文正／台北報導

八大電視《娛樂百分百》推出全新實境企劃「說走就走一日員工旅遊」，錄影前一天告知主持人黃偉晉將以導遊身分，前往釜山一日遊，完成任務，最艱難的是要在釜山知名景點海雲台舉辦快閃見面會，等待過程因黃偉晉高挑身形煞到路人，頻頻被誇：「長的好帥，從哪裡來？」也令他數度感到害羞，直到等到第一位粉絲，黃偉晉滿心感動，還無厘頭在簽名時表示：「妳要寫什麼我都幫你，妳要抄心經，我都願意幫妳抄！」
▲主持人(左起)賴晏駒、陳零九、黃偉晉預告《娛樂百分百》轉戰新媒體，「爽度再升級！」。（圖／八大提供）

▲主持人(左起)賴晏駒、陳零九、黃偉晉預告《娛樂百分百》轉戰新媒體，「爽度再升級！」。（圖／八大提供）
八大綜合台《娛樂百分百》將於今(19日)、明(20日)兩天播出實境特別企劃「說走就走一日員工旅遊-釜山篇」，黃偉晉以導遊身分自主規劃行程，卻災難不斷！首先在《魷魚遊戲》經典糖餅遊戲中慘輸比賽，按照規定，黃偉晉必須在釜山大街上著戲中運動服移動，引人注目的穿搭，一度令他抬不起頭，懊惱說：「我覺得非常丟臉，根本不敢看大家，好險我今天有帶墨鏡。」緊接著在體驗韓國拍貼機後，他意外將2萬多台幣旅費遺落在店面，直到下一站才發現旅費不見，他自責泛淚說：「我心裡在想，怎麼會犯這種爛錯！」
▲主持人(左起)賴晏駒、陳零九、黃偉晉預告《娛樂百分百》轉戰新媒體，「爽度再升級！」。（圖／八大提供）

▲三人 將繼續在網路主持。（圖／八大提供）
另因應電視觀眾收視習慣轉移，《娛樂百分百》將全面轉戰新媒體，自2025年1月1日起，每週二至五晚間九點上架全新內容於《八大電視娛樂百分百YouTube頻道》。《娛樂百分百YouTube頻道》創立至今，除擁有超過百萬訂閱數，也累積破10億觀看次數、2億多小時的觀看時間，因成功創造娛樂話題，跟隨現今流行趨勢，緊追台韓娛樂時事，也成為年輕族群獲取娛樂時事的熱門頻道，其中點閱最高的新聞內容，更高達2800萬觀看與2.3億次曝光。

隨著平台的策略調整，《娛樂百分百》三位主持人黃偉晉、陳零九、賴晏駒也將全力以赴，對此黃偉晉表示：「《娛樂百分百》承接這麼多代，一直很受歡迎，尤其前輩們的主持功力、控場跟臨場反應都非常厲害，未來我們三人也會繼續好好學習、努力經營，迎向更大的市場挑戰、展現更多元的內容，量身訂做一個更多網路族群喜愛的《娛樂百分百》！」

陳零九接著說：「網路是現在大家生活中不可或缺的，像我自己工作時間不固定，也都會透過網路平台收看內容，《娛樂百分百》轉到網路後，我們會跟觀眾的互動更緊密。」賴晏駒則表示：「因為收看《娛樂百分百》的族群以年輕觀眾居多，他們回到家可能10點之後了，轉戰網路最大的差別是，不再受限頻道播出的時間及內容上的限制，爽度再升級！」2025年1月1日起《娛樂百分百》，除了持續報導全亞洲最受歡迎的娛樂時事外，也將推出新一季「凹嗚狼人殺-狼爭虎鬥」特別企劃，以及暢聊幕後大小事的「CHAT GTV」、獨家專訪話題人物「酒後的心聲」單元、邀請偶像、演員、歌手拋開包袱，展現最真性情的一面，同時還有「真嘟假嘟」單元與粉絲近距離面對面的「街訪」單元等，每週二至週五晚間九點於《八大電視娛樂百分百YouTube頻道》全球首播。

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