《照明商店》雪炫天天搜評論！演太好「觀眾沒認出」　親解劇情深意

記者張筱涵／綜合報導

藝人雪炫在《照明商店》中飾演李至永，每天都在公車站等待金玄民，動人演技賺人熱淚。她近日受訪時坦承，平時會搜尋角色名字和自己的名字，看見觀眾稱讚的反應都覺得很開心，更提到導演金熙元的導戲方式，拍戲過程學習到了很多。

▲雪炫在《照明商店》展現精湛演技。（圖／Disney+提供）



對於與金熙元導演的合作，雪炫坦言最初非常緊張，「我總覺得他會剖析我的表演，擔心自己哪裡做得不夠好。但正是因為他的指導，讓我能夠在拍攝過程中逐步完善自己的演技。」她還提到：「金導演非常注重與演員一起探討角色，他會親自示範每個場景，並詢問我們的感受，這樣的互動讓我在表演時感到安心。」

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在《照明商店》中，雪炫飾演神秘女子李至永，經常拉著行李箱坐在公車站，等待某人。對於這部劇，雪炫表示：「這是一部探討各種愛情形式的作品，展現了每段關係中不同的情感。」她認為該劇更深層次地傳遞了「共生與依靠」的理念，表現了人們在相互扶持中前行的生活態度。

▲雪炫《照明商店》傳遞了「共生與依靠」的理念。（圖／Disney+提供）



雪炫透露，每天都會在網路上搜尋觀眾的反應：「當看到觀眾說他們因為劇情感動得流淚時，我感到非常有成就感。」她特別提到有觀眾表示「完全認不出這是雪炫」，這樣的反應令她深感喜悅。

從高中時期以偶像身份出道，到如今穩步拓展演員生涯的雪炫，談及自己進入30歲的感受：「雖然30歲了，但還是覺得自己像23、24歲一樣，希望未來能夠更自在地生活。」未來希望嘗試動作片：「像《追殺比爾》這樣的電影，會是我夢想的挑戰！」

《照明商店》於Disney+播出，故事講述形形色色的人來到此處，他們並非是人，而是徘徊於陰陽交界處的「魂」，每個人物的故事都極度催淚。