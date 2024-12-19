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李雅英「穿上制服」現台北捷運！　合體一粒、Yuri網暈：神仙陣容

記者顧齊祐／綜合報導

富邦悍將啦啦隊（Fubon Angels）韓籍成員李雅英，憑藉甜美外型、姣好身材，備受粉絲喜愛，有著「全民表妹」的封號。近日她與一粒以及Yuri（陳怡叡）驚喜現身在台北捷運上，並分享了自拍美照，引起廣大粉絲的關注。

▲李雅英有著「全民表妹」的封號。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

▲李雅英有著「全民表妹」的封號。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

李雅英近日透過Instagram曬出了一系列美照，畫面中她穿著粉色格紋制服，將一頭長髮綁成雙辮子並以彩色珠子做裝飾，搭配精緻的妝容，顯得格外亮麗。而一旁的一粒，則穿著水藍色制服，綁起了馬尾，對著鏡頭露出甜甜的笑容，並比出YA的手勢。兩人在捷運車廂內開心自拍，畫面十分可愛。

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▲李雅英合體一粒，捷運車廂內開心自拍。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

▲李雅英合體一粒，捷運車廂內開心自拍。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

另一張照片中，Yuri也出現在了兩人中間，身穿水藍色長袖襯衫配上米色背心，並將棕色長髮綁成雙馬尾，對鏡頭伸手比YA，露出淺淺微笑。李雅英也配文寫道「第一次作為綜藝節目的成員加入，心情好緊張又興奮，請多多指教」。

▲李雅英、一粒、Yuri驚喜現身在台北捷運。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

▲李雅英、一粒、Yuri驚喜現身在台北捷運。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

文章曝光後，立刻吸引了大批粉絲圍觀，紛紛留言「這是什麼神仙陣容」、「香太香了」、「都快變成了綜藝咖了」、「天生自帶明星氣質」、「穿制服的雅英就是不一樣」。

▲李雅英表示「第一次作為綜藝節目的成員加入，心情好緊張又興奮」。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

▲李雅英表示「第一次作為綜藝節目的成員加入，心情好緊張又興奮」。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

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李雅英, 一粒, Yuri, 陳怡叡

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