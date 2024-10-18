連恩佩恩墜樓前「房間一片狼藉」！　桌上發現白色粉末、打火機

▲連恩佩恩17日在飯店墜樓身亡。（圖／翻攝自連恩佩恩IG、X@GabiSantapaola）

圖文／CTWANT

英國天團「一世代」（One Direction）前成員連恩佩恩（Liam Payne），17日被證實於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯一間飯店墜樓身亡，享年31歲。據悉，他所住的飯店房間畫面在網上曝光，現場一片狼藉，各種物品被砸壞，桌上還放著錫箔紙、不明白色粉末和打火機，浴缸內更有可疑的蠟燭。對此，檢察官認為，經過初步搜索，墜樓的原因可能是濫用藥物。

根據外媒《路透社》、《每日郵報》（Daily Mail）報導，連恩佩恩與女友凱特（Kate Cassidy）在9月30日抵達阿根廷度假，凱特於10月12日一度在TikTok發影片稱「我只想回家」，並正式在14日離開阿根廷，連恩佩恩則繼續留下來，入住卡薩蘇爾巴勒莫飯店（Casa Sur hotel）；不久後，他就從3樓的房間墜樓死亡。

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警方在一份聲明中表示，他們進行現場搜查時，發現連恩佩恩的房間「完全混亂」，各種物品被砸碎，藥物也散落各處，桌上有個發黑的鋁罐似乎被加熱過，架上的電視螢幕遭重擊裂開。警方還發現了「氯硝西泮」（Clonazepam，又稱Klonopin）等藥物，該藥物用於控制癲癇、不自主肌肉痙攣和恐慌症。

▲連恩佩恩所住的飯店房間裡發現不明白色粉末。（圖／翻攝自X／@GabiSantapaola）

▲浴缸裡有燒過的鋁箔紙。（圖／翻攝自X／@GabiSantapaola）

第一份屍檢報告顯示，連恩佩恩受到致命的頭部損傷，並伴有內部和外部出血，與高處墜落所造成的傷勢相符，檢察官辦公室也稱，沒有跡象表明有第3方參與其中，「這位音樂家在摔倒時是獨自一人，並且是由於濫用藥物而經歷了某種發作」。

據悉，連恩佩恩曾公開談論過，他仍是團員進行巡演時，為了應對名譽帶來的壓力，一度酒精成癮與藥物成癮，更有過嚴重想輕生的念頭。

報導指出，布宜諾斯艾利斯安全部獲得的相關音訊得知，連恩佩恩去世前，曾有一名飯店員工撥打911電話，請求警方幫助一名客人處理他的房間，該客人似乎受到了毒品或酒精的影響，「我們有一位客人吸毒和酗酒，當他有意識時，他崩潰了，他破壞了整個房間，我們需要你派人來……因為我不知道客人的生命是否有危險，房間有陽台，我們擔心他可能會做什麼」。

另據《America TV》公開的照片，連恩佩恩穿著一件白色無袖上衣，刺青清晰可見，而這也是他搭電梯回房間前的生前最後身影。隨著連恩佩恩去世的消息傳出，粉絲們陸續抵達飯店門口，在外面舉行燭光守夜活動，並開始收集鮮花和留言。

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