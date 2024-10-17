連恩佩恩飯店內「吸毒酗酒」員工報警！　房間慘況曝…遺體將驗屍

記者陳芊秀／綜合報導

英國天團「一世代」（One Direction）前成員連恩佩恩（Liam Payne）在美國時間16日下午5點11分，在阿根廷布宜諾斯艾利斯的一家飯店墜樓身亡，享年31歲。他墜樓前行為異常，飯店員工通報急救的內容曝光。

▲連恩佩恩墜樓前，飯店員工報警稱有一位客人因毒品酗酒情緒失控。（圖／翻攝自IG）

據《CNN》報導，根據取得的911通報錄音內容，一家四星級飯店CasaSur Palermo員工尋求警方協助，飯店經理電話中說：「我們有一位客人因為毒品和酗酒情緒失控。他破壞東西，正在把整個房間弄得一團糟。」希望立刻有人趕來協助，因為工作人員不確定「客人的生命是否處於危險當中」，此外飯店經理表示，該名客人入住飯店已經2、3天，員工當時無法進入房間。

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布宜諾斯艾利斯安全部的新聞中心主任巴勃羅波利奇奇奧（Pablo Policicchio），在致美聯社的聲明中表示，連恩佩恩「從他房間的陽台跳下」。當地警方在當地時間下午5點多接到緊急報警後，迅速趕往酒店，報警內容稱有「可能因為藥物或酒精影響而情緒激動的男子」。警方釋出的飯店房間照顯示，一台電視機被砸壞。而醫療單位人員透露，將會對遺體進行驗屍。

連恩佩恩在飯店墜樓身亡消息曝光後，當地粉絲晚間紛紛聚集在飯店外，點上蠟燭以及獻花，粉絲表情哀傷。

▲連恩佩恩猝逝，粉絲聚集在飯店外。（圖／達志影像／美聯社）

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