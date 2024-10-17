Jessi涉施暴「關鍵CCTV再曝」　11年前受害者遭毆出面：她抓我雙手⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星Jessi話直說的風格受到觀眾喜愛，怎料，近日爆出她的同行友人對18歲粉絲施暴，粉絲合照沒成功，換來的卻是拳頭教訓。對此，Jessi發文強調不認識施暴者，然而，她當下轉頭就走，態度令人詫異。施暴案連環爆，Jessi又被挖出11年前在梨泰院發生過類似案件，當年的受害者出面受訪，指控Jessi抓住她到雙手，要她下跪道歉，韓網一陣譁然。

▲11年前一名女性在梨泰院表示遭Jessi一行人暴打，如今再度出面指控。（圖／翻攝自JTBC）



Jessi同行者施暴18歲粉絲疑雲還沒結案，如今出現另一位受害者，她表示自己11年前（2013年）曾在梨泰院夜店遭到施暴，「我只是要去廁所，他們3個人卻突然打我，叫我跪下說道歉，就把包包還給我」，她認為自己所遭遇的事情，與該名18歲粉絲非常雷同，不知理由就被暴打一頓。

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▲該名受害者清晰記得Jessi抓住她的雙手，還趁勢打了她幾下。（圖／翻攝自JTBC）



該名受害者當年也有向包含Jessi在內的其餘友人提告，但當時沒有CCTV畫面證據，且受害者是韓裔美籍，即將返美繼續工作，考慮到要回美國只能取消提告，但她清晰地記得，Jessi緊抓著她的手，幫忙施暴者固定住她，並趁勢打了她，只是當時Jessi的說詞為「我要攔住朋友」，否認施暴。

受害者看到類似案件再次發生，她循線找到節目單位受訪，並表示「對於那位18歲粉絲所遭遇的事情感到很心痛，希望他身心狀態可以快點恢復，過了這久的時間，Jessi反而變得更有名了，看著都沒有改變的她，想讓大家知道，她就是這樣的人。」

▲JTBC公開其他角度的關鍵CCTV，Jessi確實有出手拉住施暴者，遭質疑兩人認識。（圖／翻攝自JTBC）



針對Jessi的案件，她16日晚間現身首爾江南警察署，再度表示不認識施暴者，「希望儘快找到打人的人，並讓他接受應有的懲罰，當天是第一次見到加害者，對受害者感到非常抱歉。」只是，韓媒當晚又公佈了另一個角度的CCTV畫面，Jessi當時確實有伸手打算拉住施暴者，但沒多久就被其他人帶走了，輿論認為她很有可能認識施暴者。