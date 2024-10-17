ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Jessi涉施暴「關鍵CCTV再曝」　11年前受害者遭毆出面：她抓我雙手⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星Jessi話直說的風格受到觀眾喜愛，怎料，近日爆出她的同行友人對18歲粉絲施暴，粉絲合照沒成功，換來的卻是拳頭教訓。對此，Jessi發文強調不認識施暴者，然而，她當下轉頭就走，態度令人詫異。施暴案連環爆，Jessi又被挖出11年前在梨泰院發生過類似案件，當年的受害者出面受訪，指控Jessi抓住她到雙手，要她下跪道歉，韓網一陣譁然。

▲11年前一名女性在梨泰院遭Jessi一行人暴打，如今再度出面指控。（圖／翻攝自JTBC）

▲11年前一名女性在梨泰院表示遭Jessi一行人暴打，如今再度出面指控。（圖／翻攝自JTBC）

Jessi同行者施暴18歲粉絲疑雲還沒結案，如今出現另一位受害者，她表示自己11年前（2013年）曾在梨泰院夜店遭到施暴，「我只是要去廁所，他們3個人卻突然打我，叫我跪下說道歉，就把包包還給我」，她認為自己所遭遇的事情，與該名18歲粉絲非常雷同，不知理由就被暴打一頓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲該名受害者清晰記得Jessi抓住她的雙手，還趁勢打了她幾下。（圖／翻攝自JTBC）

▲該名受害者清晰記得Jessi抓住她的雙手，還趁勢打了她幾下。（圖／翻攝自JTBC）

該名受害者當年也有向包含Jessi在內的其餘友人提告，但當時沒有CCTV畫面證據，且受害者是韓裔美籍，即將返美繼續工作，考慮到要回美國只能取消提告，但她清晰地記得，Jessi緊抓著她的手，幫忙施暴者固定住她，並趁勢打了她，只是當時Jessi的說詞為「我要攔住朋友」，否認施暴。

受害者看到類似案件再次發生，她循線找到節目單位受訪，並表示「對於那位18歲粉絲所遭遇的事情感到很心痛，希望他身心狀態可以快點恢復，過了這久的時間，Jessi反而變得更有名了，看著都沒有改變的她，想讓大家知道，她就是這樣的人。」

▲▼ Jessi涉施暴「關鍵CCTV再曝」　11年前受害者遭毆出面：她抓我雙手。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼ Jessi涉施暴「關鍵CCTV再曝」　11年前受害者遭毆出面：她抓我雙手。（圖／翻攝自JTBC）

▲JTBS公開其他角度的關鍵CCTV，Jessi確實有出手拉住施暴者，遭質疑兩人認識。（圖／翻攝自JTBC）

▲JTBC公開其他角度的關鍵CCTV，Jessi確實有出手拉住施暴者，遭質疑兩人認識。（圖／翻攝自JTBC）

針對Jessi的案件，她16日晚間現身首爾江南警察署，再度表示不認識施暴者，「希望儘快找到打人的人，並讓他接受應有的懲罰，當天是第一次見到加害者，對受害者感到非常抱歉。」只是，韓媒當晚又公佈了另一個角度的CCTV畫面，Jessi當時確實有伸手打算拉住施暴者，但沒多久就被其他人帶走了，輿論認為她很有可能認識施暴者。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

大飛認愛了「女方身份曝光」！分手楊晨熙曾自我懷疑　轉念遇到真愛

大飛認愛了「女方身份曝光」！分手楊晨熙曾自我懷疑　轉念遇到真愛

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！遭起底：正宮懷2胎　大街親密埋胸

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！遭起底：正宮懷2胎　大街親密埋胸

日本立食到一半「老闆生氣拍桌」！被糾正3舉動 台女星：吃得很不消化

日本立食到一半「老闆生氣拍桌」！被糾正3舉動 台女星：吃得很不消化

連恩佩恩死前情緒失控「飯店大廳摔筆電」　救護人員曝搶救過程！

連恩佩恩死前情緒失控「飯店大廳摔筆電」　救護人員曝搶救過程！

八點檔女神深夜宣布結婚！　拍婚紗「霸氣摟新郎」：這次不是工作

八點檔女神深夜宣布結婚！　拍婚紗「霸氣摟新郎」：這次不是工作

連恩佩恩最後IG發文是「哀悼文」　墜樓亡震驚星友人：心碎了

連恩佩恩最後IG發文是「哀悼文」　墜樓亡震驚星友人：心碎了

《不熙娣》班底幫網紅出櫃　小S撂重話：LET IT GO！

《不熙娣》班底幫網紅出櫃　小S撂重話：LET IT GO！

妮婭分手Joeman半年就認愛　被質疑「太快」曝心聲：為什麼不能找幸福

妮婭分手Joeman半年就認愛　被質疑「太快」曝心聲：為什麼不能找幸福

表態不到位！　吳慷仁被陸媒評論「表現一言難盡」：別辜負期待

表態不到位！　吳慷仁被陸媒評論「表現一言難盡」：別辜負期待

王寶強被爆慈善人設翻車！　誇口「資助小演員到大學」卻斷聯

王寶強被爆慈善人設翻車！　誇口「資助小演員到大學」卻斷聯

2024必看十大浪漫韓劇！　冠軍CP「甜到蛀牙」討論度爆表

2024必看十大浪漫韓劇！　冠軍CP「甜到蛀牙」討論度爆表

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

大飛認愛了「女方身份曝光」！分手楊晨熙曾自我懷疑　轉念遇到真愛

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！遭起底：正宮懷2胎　大街親密埋胸

日本立食到一半「老闆生氣拍桌」！被糾正3舉動 台女星：吃得很不消化

連恩佩恩死前情緒失控「飯店大廳摔筆電」　救護人員曝搶救過程！

八點檔女神深夜宣布結婚！　拍婚紗「霸氣摟新郎」：這次不是工作

連恩佩恩最後IG發文是「哀悼文」　墜樓亡震驚星友人：心碎了

《不熙娣》班底幫網紅出櫃　小S撂重話：LET IT GO！

妮婭分手Joeman半年就認愛　被質疑「太快」曝心聲：為什麼不能找幸福

表態不到位！　吳慷仁被陸媒評論「表現一言難盡」：別辜負期待

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Jessi

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 快訊／資深日星西田敏行家中逝世　享壽76歲…病痛纏身坐輪椅拍戲
  2. 安迪兒Marz23歌曲遭呱吉酸「丟臉」！寫歌diss「優越仔」被嫌難聽
  3. Jessi涉施暴「關鍵CCTV再曝」　11年前受害者遭毆出面：她抓我雙手⋯
  4. 嬰兒推車放原地！瘦子回頭看：有人在鬼祟 走上前「卻目睹傻眼一幕」
  5. 王傳一開臺三線「遇落石崩塌」　緊急閃避打滑…直接撞上山壁！
  6. 大S拍賣汪小菲1680萬名車！　法院公開展示
  7. 賈永婕首場立法院質詢「老公不敢看直播」　走路超慢親揭身體狀況
  8. 陳喬恩遭酸「老母雞生不出蛋」會離婚！　無奈反問：生10個就長久？
  9. 日本立食到一半「老闆生氣拍桌」！被糾正3舉動 台女星：吃得很不消化
  10. 連恩佩恩最後IG發文是「哀悼文」　墜樓亡震驚星友人：心碎了

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366