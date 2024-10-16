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《不熙娣》班底幫網紅出櫃　小S撂重話：讓她走

記者葉文正／台北報導

日前《小姐不熙娣》班底Miyake因在節目上幫網紅出櫃，引起當事人極大反彈，今天小S出席DR CYJ記者會時也罕見動怒：「這人就讓她Let it go吧！」完全不想再看到Miyake。

▲▼ 小SDRCYJ記者會-小S（徐熙娣）。（圖／記者黃克翔攝）

▲小S今日出席髮品記者會。（圖／記者黃克翔攝）

日前派翠克受訪時，就坦言在新聞爆出來前，已經看到該名跨性別網紅的發文，自己也認識對方，他原本以為Miyake有特別告知，對於為Miyake的行為難以置信，並收起笑臉嚴肅地說：「這很基本常識，怎麼會沒有經過別人同意，然後去做公布別人的事情？妳已經錄影一陣子了，妳應該知道分寸在哪。」完全不爽Miyake的作為。

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▲▼ 小SDRCYJ記者會-小S（徐熙娣）。（圖／記者黃克翔攝）

▲小S今年再度入圍金鐘。（圖／記者黃克翔攝）

小S今天被記者提問Miyake的行為，她更是面露不悅表示，「我很錯愕，讓這人Let it go吧。」完全不想再提到Miyake。

▲▼ 小SDRCYJ記者會-小S（徐熙娣）。（圖／記者黃克翔攝）

▲小S入圍不想準備感言。（圖／記者黃克翔攝）

小S今天被問到入圍金鐘最佳綜藝主持人獎感想，她說：「我對派翠克很有信心，因為只要第一次入圍就容易得獎，《康熙》也是第一次入圍時有拿獎，後來就沒了，所以入圍時真的蠻開心，離上次拿獎已經好幾年前的事，所以以前覺得是康永哥的知性鎮住這個節目，分開後，發現自己也是有能力入圍的。

她也提到，大S則說她應該要準備得獎感言，但小S說：「我覺得準備感言的人不會得獎，所以就故意不準備，但我第一個要感謝的人是大S，也不確定自己會不會哭，目前準備的戰袍有幾件，光看照片就很厲害，但我認為追露一種過時的作法。

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