徐乃麟妻「菲律賓吃海鮮」遭感染！只有她中鏢 昔休養半年暴瘦10kg

記者潘慧中／綜合報導

徐乃麟是《醫師好辣》的主持人，不時會在節目分享生活經歷。他近日便透露，老婆以前因為工作飛往菲律賓，當晚和同事們一起吃海鮮餐，「結果全部人都沒事」，唯獨她細菌感染，回台休養半年暴瘦至少10公斤。

▲徐乃麟老婆曾一度因病暴瘦。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



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徐乃麟表示老婆當時是擔任空服員，因工作抵達菲律賓後，所有空服員一起去吃海鮮宵夜，結果其他人都沒事，只有她細菌感染，「（該病菌）在台灣已經絕跡了，但是在一些不衛生的國家還是會有。」

▲徐乃麟老婆是當時唯一中鏢的人。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



徐乃麟妻子當時一直很疑惑，為何只有自己細菌感染，還懷疑是否因為唯獨她沒喝酒、或者之前吃過別的東西，一切都是謎。只不過，她回台後一被碰到皮膚，就痛到「跟要殺她一樣」。

▲徐乃麟老婆當時被輕碰皮膚就疼痛不已。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



不只這樣，徐乃麟老婆當時還因此從50多公斤，一路暴瘦剩43公斤，病了起碼半年，「什麼原因都查不出來，後來是中醫看好的。」

▲徐乃麟老婆至今仍不知罹病原因。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）