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小孟老師／今晚是金鐘！　10月18日星座運勢

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：頭腦清晰明瞭
感情：甜言蜜語真情
財運：家用預算調整
幸運色：卡其色
貴人：牡羊
小人：雙子

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雙子座

工作：充滿熱情希望
感情：言行體貼入微
財運：加強競爭實力
幸運色：紫色
貴人：天秤
小人：魔羯

天秤座

工作：做事具有遠見
感情：體驗美好愛情
財運：深入了解客戶
幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：天蠍

【土象星座】

魔羯座

工作：合夥關係提升
感情：情人間愛意濃
財運：破財危機解除
幸運色：亮紅色
貴人：巨蟹
小人：金牛

金牛座

工作：積極參與組織
感情：向外拓展交友
財運：控制投資情緒
幸運色：白色
貴人：獅子
小人：處女

處女座

工作：拿捏輕重緩急
感情：搞定伴侶情緒
財運：重視財務規劃
幸運色：棕色
貴人：金牛
小人：獅子

【水象星座】

巨蟹座

工作：同事信任度增
感情：積極把握良緣
財運：做出理想計畫
幸運色：亮紅色
貴人：射手
小人：水瓶

天蠍座

工作：默默努力付出
感情：單身結識異性
財運：適應全球經濟
幸運色：紅色
貴人：雙子
小人：天秤

雙魚座

工作：身份地位提升
感情：曖昧者頻放電
財運：留心套牢陷阱
幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：巨蟹

【火象星座】

牡羊座

工作：克服團隊障礙
感情：勇氣抓住幸福
財運：審慎評估方案
幸運色：淡藍色
貴人：天蠍
小人：射手

獅子座

工作：積極調整心態
感情：獲得異性青睞
財運：理財健檢有效
幸運色：藍色
貴人：魔羯
小人：雙魚

射手座

工作：彰顯工作實力
感情：戀情比糖還甜
財運：套牢危機解除
幸運色：卡其色
貴人：水瓶
小人：牡羊

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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